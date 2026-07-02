Мартинес высказался о «последнем танце» Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о подготовке команды и сильных сторонах соперника перед важным матчем против Хорватии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Специалист подчеркнул, что полностью доверяет своим футболистам, и отметил, что для Португалии самая важная часть чемпионата мира только начинается.

«Я полностью доверяю своим игрокам»

По мнению Мартинеса, главная сила сборной Португалии — в решительном движении к цели.

«Сила нашей команды — в нашем стремлении к цели. Я полностью доверяю своим футболистам», — сказал он.

Главный тренер отметил, что три матча на групповом этапе дали команде важные уроки. Несмотря на сложные ситуации, игроки проявили характер и самоотверженность.

«Чемпионат мира для нас только начинается»

Мартинес подчеркнул, что победа на высоком уровне важна, но избежать поражения также имеет огромное значение.

«То, что мы не проиграли Колумбии, было очень важно. Для нас чемпионат мира 2026 года только начинается», — заявил специалист.

Теперь цена каждой ошибки очень высока, так как в плей-офф проигравшая команда покидает турнир.

В чем главная сила Хорватии?

Главный тренер Португалии охарактеризовал Хорватию как технически сильную команду, которая любит контролировать мяч.

«Хорватия — это прежняя Хорватия. Они любят владеть мячом, и в их составе есть футболисты, способные серьезно повлиять на игру», — отметил Мартинес.

Он также заметил, что в матче против Англии Хорватия сначала использовала высокий прессинг, а затем перешла к прагматичному стилю.

Контроль мяча станет решающим фактором

По мнению Мартинеса, владение мячом станет одним из ключевых факторов в предстоящем поединке.

«Сюрпризов не будет, так как команды хорошо знают друг друга», — сказал он.

Поэтому в матче большое значение будут иметь тактическая дисциплина, борьба в центре поля и эффективное использование моментов.

Роналду и Модрич — две великие легенды

Мартинес отдельно остановился на Криштиану Роналду и Луке Модриче.

«Они настоящие легенды. Очень важно, чтобы в футболе были такие люди, которые служат примером», — сказал тренер.

Главный тренер Португалии выразил надежду, что путь Роналду в национальной команде еще не окончен.

«Надеемся, что это не будет последним танцем Роналду в сборной», — сказал Мартинес.

Когда состоится матч?

Матч Португалия — Хорватия в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 состоится 3 июля.

Встреча начнется в 04:00 по ташкентскому времени.

Информация Детали Стадия ЧМ-2026, 1/16 финала Матч Португалия — Хорватия Дата 3 июля Время начала 04:00 Часовой пояс Ташкентское время

Столкновение двух опытных команд во главе с Роналду и Модричем обещает стать одним из самых интересных матчей стадии плей-офф.