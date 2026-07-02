3 июля ожидается снижение курса доллара

·51·Экономика
3 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 3 июля, снизится примерно на 34–35 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи долларов в банках:

Инфинбанк — 11 930 сумов.
Капиталбанк — 11 920 сумов.
• НБУ — 11 910 сумов.
• ОФБ — 11 910 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов в банках:

• Анорбанк — 11 950 сумов.
• Асакабанк — 11 950 сумов.
• Народный банк — 11 950 сумов.
• Хаётбанк — 11 950 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

БанкирКапиталбанкНБУОФБИнфинбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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