3 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 3 июля, снизится примерно на 34–35 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи долларов в банках:

• Инфинбанк — 11 930 сумов.

• Капиталбанк — 11 920 сумов.

• НБУ — 11 910 сумов.

• ОФБ — 11 910 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов в банках:

• Анорбанк — 11 950 сумов.

• Асакабанк — 11 950 сумов.

• Народный банк — 11 950 сумов.

• Хаётбанк — 11 950 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.