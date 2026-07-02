SpaceX достигла важной вехи в космической индустрии: выпущен 1000-й двигатель Merlin 1Д

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, завершила производство 1000-го экземпляра двигателей Merlin 1Д, предназначенных для её успешных ракет Falcon 9. Этот юбилейный двигатель успешно прошел все необходимые приемочные испытания и был подготовлен к полету. Данное событие имеет огромное значение не только с точки зрения объемов производства, но и как показатель совершенствования одной из самых надежных технологий в истории современной космонавтики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным данным SpaceX, сборка 1000-го двигателя была торжественно отмечена сотрудниками производственных и испытательных подразделений компании. Двигатели Merlin 1Д используются на первой ступени ракеты Falcon 9, и при каждом запуске активируются девять таких агрегатов. Именно благодаря этим двигателям компании удалось значительно снизить затраты на доставку грузов в космос.

Преимущества многоразового использования

Инженеры компании подчеркивают, что высокая надежность двигателей Merlin 1Д заключается в их проектировании для многократного использования. После того как ступени Falcon 9 возвращаются на Землю, специалисты тщательно анализируют состояние каждого двигателя. На основе данных, полученных в реальных полетных условиях, в конструкцию постоянно вносятся небольшие изменения и улучшения.

Интересен тот факт, что, хотя Falcon 9 выполнила уже более 600 миссий, количество произведенных двигателей значительно меньше ожидаемого. Если бы SpaceX использовала одноразовые ракеты, для такого количества полетов потребовалось бы произвести несколько тысяч двигателей. Технология повторного использования не только экономит ресурсы, но и позволяет на практике доказать долговечность каждого двигателя.

Merlin 1Д сегодня считается одним из самых эффективных и надежных ракетных двигателей в мире. Его уникальность заключается в способности создавать огромную тягу по отношению к собственному весу. Это увеличивает полезную грузоподъемность ракеты. По сообщению издания иксбт.ком, каждая новая серия этого двигателя отличается более стабильной работой по сравнению с предыдущей.

Эта новость также заслуживает внимания любителей космоса и технологий. Успех частных компаний, таких как SpaceX, показывает, что космические исследования теперь являются не только монополией государств, но и неотъемлемой частью высокотехнологичного бизнеса. Массовое производство таких двигателей, как Merlin 1Д, послужит фундаментом для будущих полетов на Марс и расширения сети спутников.