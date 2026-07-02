В двух регионах раскрыты крупные случаи наркоторговли

В рамках широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий «Карадори — 2026» в Кашкадарьинской и Ташкентской областях выявлены два случая, связанных с наркотическими средствами.

В теплице одного из домов в Шахрисабзе были обнаружены сотни кустов каннабиса, а в Ташкенте предотвращена попытка продажи почти двух килограммов гашиша.

В теплице было выращено 714 кустов каннабиса

Управлением Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области совместно с органами внутренних дел в городе Шахрисабз была проведена оперативная операция.

В результате была пресечена незаконная деятельность местного жителя 1985 года рождения.

Установлено, что он организовал теплицу на земельном участке площадью 5,3 сотки во дворе своего дома, где с целью продажи высадил и выращивал 714 кустов каннабиса.

Вес каннабиса составил 201 килограмм

Согласно заключению экспертизы, чистый вес изъятых растений каннабиса составил 201 килограмм.

Все растения были оформлены в качестве вещественных доказательств.

В Юнусабаде обнаружено почти 2 кг гашиша

Еще одна оперативная операция была проведена в Юнусабадском районе города Ташкента.

Сотрудники СГБ и таможенных органов остановили и досмотрели жителя города Бекабад 1966 года рождения, имеющего судимость.

В ходе досмотра в целлофановом пакете, находившемся у него, было обнаружено 1 килограмм 994 грамма наркотического средства гашиш.

Наркотическое средство было ввезено контрабандой

По данным следствия, данный гашиш был ввезен в Узбекистан контрабандой из соседнего государства.

Установлено, что его планировалось продать в городе Ташкенте.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление происхождения наркотиков, планов по их сбыту и возможных других участников.