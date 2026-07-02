Илон Маск хочет завести карликового мамонта: чудо генной инженерии может стать реальностью

·0·Технологии
Илон Маск хочет завести карликового мамонта: чудо генной инженерии может стать реальностью

Один из самых богатых людей мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своем следующем необычном желании. Миллиардера теперь интересуют не только покорение Марса или искусственный интеллект, но и проекты по воскрешению вымерших древних животных. По словам Маска, он мечтает приобрести карликового шерстистого мамонта в качестве домашнего питомца. Об этом сообщает Ixbt.com.

В ходе беседы в рамках саммита Abundance360 предприниматель выразил большой энтузиазм по поводу этой идеи. В разговоре с ведущим мероприятия Питером Диамандисом Маск отметил: «Да, я думаю, было бы здорово иметь маленького шерстистого мамонта в качестве домашнего животного. Это, несомненно, было бы просто удивительным событием». По данным ixbt.com, над реализацией этого проекта уже ведется серьезная работа.

Colossal Biosciences и процесс «де-экстинкции»

Мечта Маска — это не просто фантазия, а идея, имеющая четкое научное обоснование. В настоящее время американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences активно работает над восстановлением вымерших видов, так называемой «де-экстинкцией». Этот стартап, основанный в 2021 году Беном Ламмом и известным генетиком Джорджем Черчем, сегодня оценивается в 10,2 миллиарда долларов.

Специалисты компании стремятся придать азиатским слонам характеристики древних мамонтов путем редактирования их ДНК. Этот процесс включает следующие этапы:

  • Идентификация и редактирование более 20 генов, характерных только для мамонтов;
  • Формирование толстого слоя шерсти, обеспечивающего устойчивость животного к холоду;
  • Восстановление изогнутых бивней и специфического строения тела;
  • Рождение гибридных детенышей с помощью программы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
По расчетам ученых, первые гибридные мамонты могут появиться на свет к 2028 году. Хотя основной целью проекта является сохранение биоразнообразия на Земле и восстановление экосистемы, создание «мини-версии» для таких клиентов, как Маск, технологически возможно.

Домашние животные будущего и этические вопросы

Подобное желание Илона Маска вызвало бурные дискуссии в социальных сетях и научных кругах. Если Colossal Biosciences добьется успеха, это произведет революцию в генной инженерии. Эта новость интересна и любителям технологий в Узбекистане, так как генетическое редактирование в будущем может открыть новые горизонты в сельском хозяйстве и медицине.

Однако многие эксперты обеспокоены этической стороной воскрешения вымерших животных «просто ради забавы». Тем не менее, очевидно, что поддержка Илона Маска и финансирование высокотехнологичных стартапов ускорят исследования в этой области. Возможно, в ближайшее десятилетие вид древних животных ледникового периода во дворах миллиардеров станет обычным явлением.

Илон МаскМамонтТехнологииГенетикаColossal Biosciences
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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