Тьерри Анри предупредил сборную Англии: Гарри Кейн не всегда сможет спасти

·31·Спорт
Тьерри Анри предупредил сборную Англии: Гарри Кейн не всегда сможет спасти

Легенда французского футбола Тьерри Анри выразил свои опасения перед предстоящим матчем сборной Англии против Мексики в рамках четвертьфинала чемпионата мира. По его мнению, ставка Томаса Тухеля исключительно на индивидуальное мастерство Гарри Кейна может дорого обойтись команде. Волевая победа Англии над ДР Конго не смогла полностью убедить Анри. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно сообщению издания Goal.com, бывший нападающий отметил, что привычка сборной Англии медленно входить в игру может стать фатальной в специфических климатических условиях Мексики. Ожидается, что высота и уровень влажности в столице Мексики серьезно повлияют на физическое состояние футболистов, что вдвое усложнит исправление любой ошибки.

Стадион «Ацтека» и климатические барьеры

В интервью телеканалу Фокс Спортс Тьерри Анри подверг критике игровой стиль Англии. Он заявил, что существует огромная разница между игрой на закрытых аренах с кондиционерами и выходом на поле легендарного стадиона «Ацтека», расположенного на высоте 2200 метров над уровнем моря. В таких условиях, если команда пропустит гол в начале матча, исправить ситуацию будет почти невозможно.

«Если англичане начнут так же вяло, как в матче с ДР Конго, Мексика беспощадно их накажет. На высоте становится трудно дышать, силы тратятся быстрее. Гарри Кейн не всегда будет выступать в роли «спасителя» и забивать дубли в конце игры», — отметил Анри в своем выступлении.

Крепкая оборона Мексики

Сборная Мексики устанавливает на этом турнире своеобразный рекорд. В групповом этапе в матчах против ЮАР, Южной Кореи, Чехии и Эквадора они не пропустили ни одного гола. Говорят, что в игре против команды с такой железной дисциплиной Англии может не хватить тактического разнообразия.

Если взглянуть на статистику, сборная Англии за всю свою историю на чемпионатах мира лишь дважды одерживала победу, пропустив первый гол. Мексика же до сих пор не знала поражений в матчах чемпионатов мира на своем стадионе «Ацтека». Очевидно, что эти факторы станут серьезной головной болью для Томаса Тухеля.

Тьерри Анри, признавая мастерство Гарри Кейна, настаивает на необходимости усиления командной игры. По его мнению, нападающий «Баварии» способен взломать любую защиту, однако в современном футболе одному игроку крайне сложно определить судьбу всего турнира. Если Англия хочет пройти дальше, она обязана захватить инициативу с первых минут матча.

АнглияМексикаГарри КейнТьерри АнриЧемпионат мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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