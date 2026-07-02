Китай готовит ответ технологиям SpaceX: двигатель Кинекоре-2 установил рекорд

·41·Технологии
Китай готовит ответ технологиям SpaceX: двигатель Кинекоре-2 установил рекорд

Космическая программа Китая переходит на новый этап. Жидкостный ракетный двигатель Кинекоре-2 успешно прошел длительные квалификационные испытания, продемонстрировав показатели износостойкости выше ожидаемых. Ожидается, что этот двигатель станет основой не только для обычных запусков, но и для многоразовых ракетных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение сообщает.

В ходе финальных испытаний двигатель Кинекоре-2 проработал непрерывно в общей сложности 620 секунд. Этот показатель почти в 3,5 раза превышает время, требуемое для стандартной орбитальной миссии. Также в процессе испытаний был зафиксирован цикл непрерывного горения в течение 400 секунд, что является абсолютным рекордом для двигателей этой серии. По данным иксбт.ком, такой запас мощности свидетельствует о чрезвычайно высокой надежности устройства.

Достойный конкурент двигателю SpaceX Merlin 1Д

Технически Кинекоре-2 работает на классической для современных ракетных систем смеси — жидком кислороде и керосине. Он способен создавать тягу примерно в 110 тонн. Благодаря своим характеристикам он считается альтернативой двигателю Merlin 1Д, который используется в знаменитых ракетах Falcon 9 компании SpaceX под руководством Илона Маска.

Разработчики отмечают, что программа испытаний уже перешла на следующий этап. В настоящее время двигатель проходит комплексные проверки надежности в различных режимах работы. В общей сложности время работы двигателя на испытаниях превысило 2000 секунд, что является серьезной подготовкой перед реальными полетами.

Будущее ракеты Лиджиан-2

В будущем Кинекоре-2 планируется сделать основным элементом китайского многоразового ракетоносителя Лиджиан-2. Эта ракета разрабатывается для регулярной доставки грузов в космос в коммерческих целях и максимального сокращения времени подготовки между запусками.

Данное достижение Китая еще больше усилит конкуренцию на мировом космическом рынке. Приближение к стандартам, установленным SpaceX, является частью стратегии Пекина по снижению стоимости вывода объектов в космос и увеличению своей доли на рынке частных спутников. Такой технологический рост интересен и для узбекистанских специалистов, так как появление более дешевых орбитальных перевозчиков открывает новые возможности для региональных проектов связи и мониторинга.

В настоящее время продолжаются процессы финальной сертификации двигателя Кинекоре-2. Если все этапы будут успешно завершены, Лиджиан-2 может совершить свой первый орбитальный полет в ближайшие годы и стать основным конкурентом Falcon 9.

КитайSpaceXKinecore-2РакетаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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