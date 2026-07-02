Тибо Куртуа раскрыл «главный секрет» камбэка сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился своими мыслями после драматического матча против Сенегала в 1/16 финала ЧМ-2026.

Несмотря на то что Бельгия уступала со счетом 0:2, команда восстановила равновесие в последние минуты и одержала победу в дополнительное время со счетом 3:2.

«Мы не теряли уверенности в себе»

Куртуа признал, что поединок против Сенегала выдался для команды очень тяжелым.

«Это был очень сложный матч. В течение игры мы проигрывали 0:2, но не теряли уверенности в себе», — отметил вратарь.

По его мнению, футболисты верили, что могут спасти встречу даже в самой трудной ситуации.

Один гол изменил всё

Бельгия проигрывала в два мяча даже незадолго до окончания основного времени.

Однако после первого гола игра команды полностью изменилась. Бельгийцы усилили давление и сумели сравнять счет.

«В футболе один гол может полностью изменить судьбу встречи. В этот раз всё решилось в нашу пользу», — сказал Куртуа.

Победа в дополнительное время

Когда основное время завершилось со счетом 2:2, команды продолжили борьбу в дополнительном периоде.

Бельгия забила решающий гол, одержала волевую победу со счетом 3:2 и обеспечила себе выход в следующий раунд.

«Горжусь своей командой»

Куртуа особо подчеркнул, что футболисты проявили характер и стойкость.

«Я горжусь своей командой», — заявил голкипер сборной Бельгии.

Этот камбэк показал возможности Бельгии на турнире и её умение не сдаваться даже в самых сложных ситуациях.

Следующий соперник — США

Сборная Бельгии под руководством Руди Гарсии в 1/8 финала ЧМ-2026 встретится с одним из хозяев турнира — национальной командой США.

После драматической победы над Сенегалом бельгийцев ждет очередное серьезное испытание.