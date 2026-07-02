Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов

·2·Спорт
Арне Слот может возглавить сборную Нидерландов

Известный нидерландский специалист Арне Слот стал одним из главных кандидатов на пост главного тренера национальной сборной страны.

Королевский футбольный союз Нидерландов начал поиски нового специалиста на смену действующему тренеру Рональду Куману и проводит предварительные переговоры с потенциальными кандидатами.

Федерация начала переговоры

Как сообщает издание The Touchline в социальной сети X, руководство нидерландского футбола вышло на связь с рядом тренеров.

Среди них Арне Слот рассматривается как один из основных претендентов.

На данный момент информации о заключении официального соглашения между сторонами не поступало.

Когда Куман покинет свой пост?

Действующий главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман покинет свою должность по истечении срока контракта.

Это решение было озвучено после завершения выступления «оранжевых» на ЧМ-2026.

Марокко остановило Нидерланды

Нидерланды встретились с Марокко в 1/16 финала чемпионата мира.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти Марокко одержало победу со счетом 3:2, выбив Нидерланды из турнира.

Показатель

Результат

Стадия

ЧМ-2026, 1/16 финала

Матч

Нидерланды — Марокко

Основное и дополнительное время

1:1

Серия пенальти

2:3

Слот становился чемпионом с «Ливерпулем»

Последним местом работы Арне Слота был английский клуб «Ливерпуль».

Он привел мерсисайдцев к чемпионству в Англии в сезоне 2024/25.

Однако в мае 2026 года руководство клуба официально объявило об уходе Слота с поста главного тренера из-за неудовлетворенности результатами команды.

Начнется ли новая эра в Нидерландах?

Слот известен своим атакующим стилем игры, высоким прессингом и умением работать с футболистами.

Если он будет назначен в сборную, в нидерландском футболе может начаться новая эра.

Теперь главный вопрос — доверится ли федерация Арне Слоту или выберет другого кандидата?

Арне СлотНидерландыРональд КуманЛиверпульФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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