Chery объявила о пожизненной гарантии на свои новые аккумуляторы Rhino

Chery Automobile, один из крупнейших автопроизводителей Китая, предприняла беспрецедентный шаг, чтобы продемонстрировать уверенность в своих аккумуляторах Rhino нового поколения. Теперь на все новые электромобили и гибридные модели, оснащенные этими батареями, первым владельцам предоставляется пожизненная гарантия. Ожидается, что это решение не только подчеркнет технологическое превосходство бренда, но и коренным образом изменит доверие потребителей к электротранспорту. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, данная гарантия охватывает не только аккумуляторный блок, но и электродвигатели, а также блоки управления. Однако этим преимуществом могут воспользоваться только владельцы автомобилей, приобретенных для личного использования — правило не распространяется на транспорт, используемый в коммерческих целях, например, в такси. Подобная стратегия, несомненно, станет важным фактором в расширении доли рынка бренда Chery.

Самые строгие стандарты безопасности

Эта кампания была объявлена вслед за вступлением в силу в Китае нового обязательного государственного стандарта безопасности аккумуляторов. Эксперты называют эти новые требования самыми строгими нормами безопасности в истории отрасли. Chery подчеркивает, что батареи Rhino полностью соответствуют этим стандартам и даже превосходят их. Согласно новым правилам, даже в случае термического разгона аккумулятора, возгорание или взрыв не должны произойти в течение 2 часов.

Кроме того, требования безопасности направлены на защиту пассажиров внутри салона. В частности, в течение 5 минут после срабатывания предупреждающего сигнала дым не должен проникать в салон автомобиля. Также батареи проходят испытания на устойчивость к механическим ударам: они должны выдержать три удара стальным шаром диаметром 30 мм с энергией 150 J. Батареи Rhino отличаются тем, что не теряют своих свойств безопасности даже после 300 циклов быстрой зарядки.

Ответственность компании и охваченные модели

Представители Chery Automobile сделали очень смелое обещание: если в любой модели, оснащенной батареей Rhino, произойдет термический разгон или повреждение из-за неисправности, не связанной с человеческим фактором, компания предоставит клиенту абсолютно новый автомобиль той же модели. Такие гарантии свидетельствуют о высочайшей уверенности бренда в качестве своего продукта.

В настоящее время аккумуляторы Rhino используются в моделях четырех основных брендов, входящих в группу Chery:

Chery

Exeed

Jetour

iCar (iCaur)

Учитывая растущую популярность брендов Chery, Jetour и Exeed на рынке Узбекистана, такие глобальные инициативы производителя могут положительно повлиять на отношение местных покупателей к бренду. Компания продолжает оснащать все свои модели на новых типах энергии (BEV, PHEV и EREV) этой безопасной технологией.