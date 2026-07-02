Сабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросе

·8·Культура
Сабина Содикова — дочь Барно Кадировой? Актриса поставила точку в этом вопросе

Актриса Сабина Содикова ответила на вопрос, который часто задают ей в социальных сетях. Пользователи спрашивают, не является ли она дочерью Барно Кадировой, на что актриса заявила, что эта информация не соответствует действительности.

«В конце концов, я не могла не сделать видео об этом. Давайте поставим точку в этом вопросе. Куда бы я ни пошла, меня спрашивают: „Вы дочь Барно Кадировой?“. Этот вопрос задает не один человек, а многие», — сказала она.

По словам Сабины Содиковой, ей стало интересно, откуда распространился этот слух. Те, кто задавал вопрос, ответили, что видели информацию на YouTube. Актриса лично попыталась найти это видео, но ничего подобного не обнаружила.

«Я не дочь Барно Кадировой. У нас даже нет никаких родственных связей», — заявила Сабина Содикова.

В то же время она подчеркнула, что уважает Барно Кадирову, любит её и считает очень жизнерадостным и добрым человеком.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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