Жозе Моуринью запросил нового нападающего у руководства «Реала»

·8·Спорт
Жозе Моуринью запросил нового нападающего у руководства «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью разрабатывает планы по усилению состава команды перед новым сезоном.

Португальский специалист сообщил руководству клуба, что ему необходим чистый центральный нападающий в стиле Хоселу.

Какой форвард нужен Моуринью?

По информации издания Diario AS, Моуринью хочет видеть в линии атаки футболиста, способного вступать в силовую борьбу, быть опасным в штрафной площади и эффективно использовать навесы.

Специалисту нужен классический центральный нападающий, подобный Хоселу.

Такой футболист должен:

  • быть точкой опоры в штрафной площади соперника;

  • бороться за мячи, доставленные с флангов;

  • находить решение против закрытой защиты;

  • способствовать изменению хода игры, выходя на замену.

Трансфер пока не в приоритете

Несмотря на это, покупка нового центрального нападающего не является главной задачей «сливочных» на трансферном рынке.

Руководство клуба считает, что Гонсало Гарсия также может достойно справиться с этой ролью.

По этой причине «Реал» планирует сначала оценить возможности имеющихся игроков.

Когда будет принято окончательное решение?

Окончательное решение по центральному нападающему будет принято после предсезонных сборов.

Моуринью поработает со всеми игроками и оценит, насколько Гонсало Гарсия и другие нападающие соответствуют его требованиям.

Если в текущем составе подходящее решение не будет найдено, «Реал» может выйти на трансферный рынок.

Ожидаются изменения после сезона без трофеев

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в Ла Лиге.

Кроме того, мадридцы не выиграли ни одного кубкового турнира, завершив сезон без трофеев.

После этих результатов клуб поставил цель усилить состав и побороться за чемпионство во всех турнирах в новом сезоне.

Теперь главный вопрос — даст ли Моуринью шанс Гонсало Гарсии или «Реал» купит нового центрального нападающего?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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