Витинья обратился к болельщикам перед матчем против Хорватии

Полузащитник сборной Португалии Витинья рассказал о ситуации в команде перед решающим матчем против Хорватии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Футболист признал ошибки в игре против Колумбии и подчеркнул, что на этой стадии плей-офф места для промахов нет.

Не стал оправдываться жарой

Витинья отметил, что погодные условия в прошлом матче создали определенные трудности для игроков.

«В прошлой игре было очень жарко и влажно, но я не хочу использовать это как оправдание», — сказал он.

По словам полузащитника, Португалия не смогла достаточно эффективно контролировать мяч в матче против Колумбии.

«Мы, кто был на поле, почувствовали, что нам не удалось достаточно удерживать контроль над мячом», — отметил Витинья.

«Ошибки недопустимы»

Португальский футболист сообщил, что команда работает над улучшением своей игры.

В стадии плей-офф любая ошибка может стоить слишком дорого. Поэтому единственная цель португальцев — одержать победу и выйти в четвертьфинал.

«Мы прекрасно понимаем, что на таком этапе места для ошибок нет. Наша цель — победить и пройти в следующий раунд», — сказал он.

Как он относится к критике?

Витинья подчеркнул, что понимает критику в адрес игры национальной сборной и принимает её адекватно.

«Мы не ищем похвал. Мы хорошо знаем, какие моменты у нас сильные, а над чем нужно работать», — заявил полузащитник.

По его словам, футболисты осознают свои недостатки и стараются их устранить.

Призвал болельщиков к поддержке

Витинья выразил благодарность болельщикам, поддерживающим сборную Португалии.

«Мы ценим поддержку болельщиков и просим их продолжать верить в нас», — сказал он.

Футболист отметил, что каждый игрок в команде выкладывается на максимум ради победы.

«Докажем на поле»

Витинья подчеркнул, что португальские футболисты переживают за результат больше всех остальных.

«Никто не хочет победы больше, чем мы. Никто не стремится проявить себя лучше нас. Именно это мы и постараемся доказать на поле», — добавил он.

Португалию ждет испытание в матче с Хорватией

Сборная Португалии выйдет на поле против Хорватии в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Матч состоится в ночь на 3 июля. Победитель отправится в четвертьфинал чемпионата мира.

Столкновение Португалии во главе с Криштиану Роналду и Хорватии под руководством Луки Модрича ожидается как один из самых интересных матчей турнира.