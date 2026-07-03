Космические силы США (У.С. Спаке Форке) приступили к реализации новой стратегии по наблюдению за спутниками государств-соперников и изучению их возможностей в орбитальном пространстве. В этом направлении военные предпочитают использовать потенциал частных стартапов. Недавняя сложная орбитальная операция, проведенная компаниями Труе Аномалй и Rocket Lab, продемонстрировала новый этап военной подготовки в космосе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

В рамках данного учения под названием Виктус Хазе спутники двух компаний сблизились на орбите на очень короткое расстояние. По сообщению издания TechCrunch, эта операция имеет крайне важное значение на фоне усиливающейся гонки космических вооружений между США, Россией и Китаем. Основная цель упражнения — в кратчайшие сроки обнаружить недавно выведенный на орбиту неизвестный объект и провести его детальный осмотр.

Быстрый запуск и орбитальный перехват

Компания Rocket Lab сумела запустить свой аппарат Пума в космос всего через 16 часов 42 минуты после получения команды. Стоит отметить, что обычно процессы запуска ракет готовятся месяцами. На орбите его ожидал аппарат Джакал, разработанный Труе Аномалй. С помощью своих датчиков Джакал обнаружил цель с расстояния 2000 км, приблизился к ней и провел фотосъемку с разных ракурсов.

По словам генерального директора Труе Аномалй Эвена Роджерса, это самая сложная операция по сближению, когда-либо реализованная в современной истории космоса за пределами миссий NASA или государственных агентств. Безопасное сближение двух аппаратов, движущихся по орбите со скоростью почти 28 000 км/ч, требует колоссального инженерного мастерства.

Новая геополитическая ситуация в космосе

Военные США обеспокоены активностью России и Китая в космосе. Эти государства регулярно выводят на орбиту новые типы космического оружия и средств разведки. Руководитель Труе Аномалй подчеркнул, что в настоящее время в США существуют пробелы в сборе данных, и частный сектор может оперативно восполнить этот недостаток.

В ближайшие недели запланированы еще более сложные этапы миссии. В них спутник Rocket Lab попытается уклониться от преследования Джакал и, в свою очередь, осуществит контрразведывательные маневры. Это напоминает сценарии реальных военных столкновений в космосе.

Данное сотрудничество показывает, что наряду с такими гигантами, как SpaceX, роль небольших стартапов на рынке военных заказов в космической индустрии растет. Для развивающихся стран, таких как Узбекистан, космические технологии и их роль в обеспечении безопасности, несомненно, станут важным стратегическим направлением в будущем.