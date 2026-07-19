ЧМ-2026. Франция - Англия 4:6 (смотрите забитые голы)

·0·Спорт
ЧМ-2026. Франция - Англия 4:6 (смотрите забитые голы)

В матче за третье место на чемпионате мира сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали турнира.

Деклан Райс открыл счет на 3-й минуте, а на 18-й минуте Эзри Конса увеличил преимущество до двух мячей. На 37-й минуте Букайо Сака забил третий гол, а в добавленное к первому тайму время оформил дубль.

В начале второго тайма Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола сократили отставание до 2:4. На 66-й минуте Мбаппе вновь поразил ворота соперника, сократив разрыв до минимума.

Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформив хет-трик. Несмотря на то, что Франция забила еще один гол усилиями Усмана Дембеле, на 90+8-й минуте Джуд Беллингем забил 6-й гол англичан, поставив финальную точку в матче.

ЧМ-2026. 3-е место
Франция - Англия 4:6
Голы: Райс 3 (0:1), Конса 18 (0:2), Сака 37 (0:3), Сака 45+1 (0:4), Мбаппе 48 (1:4), Баркола 54 (2:4), Мбаппе 66 (3:4), Сака 87, пен. (3:5), Дембеле 90+6 (4:5), Беллингем 90+8 (4:6).

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Килиан Мбаппе обновил рекорд в истории чемпионатов мираКилиан Мбаппе обновил рекорд в истории чемпионатов мираСегодня, 14:13Месси уже получил «Золотой мяч» до финала?Месси уже получил «Золотой мяч» до финала?Сегодня, 13:38Килиан Мбаппе признал горькую правду: что он сказал Дешаму?Килиан Мбаппе признал горькую правду: что он сказал Дешаму?Сегодня, 13:2142 млн фунтов за Бруну Фернандеша: что останавливает «Галатасарай»?42 млн фунтов за Бруну Фернандеша: что останавливает «Галатасарай»?Сегодня, 13:17Майкл Олисе побил рекорд Пеле, но расплакался после обидного пораженияМайкл Олисе побил рекорд Пеле, но расплакался после обидного пораженияСегодня, 13:16Лионель Месси намекнул на прощание: заявление перед финалом между Аргентиной и ИспаниейЛионель Месси намекнул на прощание: заявление перед финалом между Аргентиной и ИспаниейСегодня, 13:11
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе