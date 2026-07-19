ЧМ-2026. Франция - Англия 4:6 (смотрите забитые голы)

В матче за третье место на чемпионате мира сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали турнира.

Деклан Райс открыл счет на 3-й минуте, а на 18-й минуте Эзри Конса увеличил преимущество до двух мячей. На 37-й минуте Букайо Сака забил третий гол, а в добавленное к первому тайму время оформил дубль.

В начале второго тайма Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола сократили отставание до 2:4. На 66-й минуте Мбаппе вновь поразил ворота соперника, сократив разрыв до минимума.

Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформив хет-трик. Несмотря на то, что Франция забила еще один гол усилиями Усмана Дембеле, на 90+8-й минуте Джуд Беллингем забил 6-й гол англичан, поставив финальную точку в матче.

ЧМ-2026. 3-е место

Франция - Англия 4:6

Голы: Райс 3 (0:1), Конса 18 (0:2), Сака 37 (0:3), Сака 45+1 (0:4), Мбаппе 48 (1:4), Баркола 54 (2:4), Мбаппе 66 (3:4), Сака 87, пен. (3:5), Дембеле 90+6 (4:5), Беллингем 90+8 (4:6).