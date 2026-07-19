Дидье Дешам открыл путь Зинедину Зидану: «Теперь я просто болельщик»

·0·Спорт
Дидье Дешам открыл путь Зинедину Зидану: «Теперь я просто болельщик»

Эпоха Дидье Дешама в сборной Франции, длившаяся 14 лет, подошла к концу. После поражения со счетом 4:6 в матче за бронзу ЧМ-2026 против Англии специалист открыто высказался о своем вероятном преемнике Зинедине Зидане.

Дешам подчеркнул, что между ними нет никакой вражды, и выразил уверенность, что сборная Франции останется на самом высоком уровне и под руководством нового тренера.

«У меня нет к нему никакой неприязни»

Дешам опроверг предположения о том, что он якобы против прихода Зидана в сборную. По словам бывшего тренера, он желает только успехов Франции и специалисту, который приступит к работе после него.

«У меня нет к нему никакой неприязни. Я хочу, чтобы для сборной Франции и моего преемника все сложилось как можно лучше», — сказал Дешам.

Он особо отметил, что в составе Франции есть много талантливых футболистов, которые еще не достигли своего пика.

«Есть замечательные игроки, которые будут расти еще больше, работая с Зиданом. Созданы все условия для того, чтобы команда оставалась на самом высоком уровне».

Зидан еще официально не назначен

Зинедин Зидан рассматривается как основной преемник Дешама. Однако Федерация футбола Франции пока официально не объявляла о его назначении.

По данным Reuters, бывший тренер «Реала» является естественным и главным кандидатом на этот пост. Сам Дешам ранее также называл Зидана «сильным, естественным и ожидаемым кандидатом».

По этой причине приход Зидана считается весьма вероятным, но до официального объявления называть его новым главным тренером Франции пока рано.

Какую команду оставляет Дешам?

Несмотря на то, что Франция завершила ЧМ-2026 на четвертом месте, состав команды остается одним из сильнейших в мире.

Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и другие представители нового поколения имеют шансы бороться за главные трофеи на будущих крупных турнирах. Reuters отмечает, что вероятной главной задачей Зидана станет превращение множества талантливых футболистов в единую и сбалансированную команду.

Дешам также не скрывал, что его преемник получит готовый состав и большие возможности. Однако требования к результатам во Франции очень высоки: от нового тренера сразу будут ждать трофеев.

14-летняя эпоха во Франции завершилась

Дидье Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. Под его руководством «трехцветные» стали чемпионами мира в 2018 году, вышли в финал ЧМ-2022 и выиграли Лигу наций УЕФА в 2021 году.

Федерация футбола Франции подтвердила, что матч против Англии стал последним для Дешама у руля сборной. Согласно официальной статистике, специалист провел с командой 185 матчей.

«Теперь я буду просто болельщиком сборной Франции», — сказал Дешам.

Если Зидан будет официально назначен, в футболе Франции произойдет символическая смена: один из двух легенд, вместе завоевавших чемпионство мира 1998 года, примет эстафету у другого.

Теперь главный вопрос — сможет ли Зидан привести сильный состав, оставленный Дешамом, к новому чемпионству мира?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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