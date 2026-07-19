ЧМ-2026 стал самым прибыльным турниром в истории ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал самым прибыльным соревнованием в истории Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает издание Те Гуардиан.

Согласно данным издания, мундиаль принес в казну ФИФА около 15 миллиардов долларов США. Этот показатель значительно превысил первоначальные прогнозы организации. Ранее ФИФА планировала получить от турнира около 11 миллиардов долларов.

Отмечается, что наибольший вклад в достижение рекордной прибыли внесли продажа билетов на матчи и их перепродажа через официальные платформы. Тот факт, что ФИФА взимала комиссию в размере 15 процентов с покупателя и продавца при каждой сделке перепродажи, послужил значительным фактором роста общей выручки.

Кроме того, существенный вклад в финансовые результаты ФИФА внесли доходы от программ гостеприимства, включающих ВИП-пакеты, проживание в отелях и эксклюзивные услуги. По мнению экспертов, рекордное количество зрителей и огромный интерес к мундиалю стали причинами того, что турнир превратился в один из самых успешных коммерческих проектов в истории.