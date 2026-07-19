Признание Пау Кубарси перед финалом ЧМ-2026: «Это было моей мечтой»

·33·Спорт
Признание Пау Кубарси перед финалом ЧМ-2026: «Это было моей мечтой»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси испытывает смешанные чувства в преддверии самого важного матча в своей карьере. С одной стороны — борьба за звание чемпиона мира, с другой — возможность выйти на поле против своего кумира детства Лионелья Месси.

Однако в финале эмоции отходят на второй план. Кубарси особо отметил, что в атаке Аргентины опасен не только Месси, но и другой футболист, способный изменить ход игры в любой момент.

Альваресу нельзя давать ни секунды свободы

В интервью телеканалу ТВ3 Кубарси заявил, что необходимо внимательно следить за действиями Хулиана Альвареса.

«Он умеет находить свободные зоны, смещаться в центр и обладает отличным ударом. Нужно всегда находиться рядом с ним».

По мнению испанского защитника, Альварес может воспользоваться даже малейшей ошибкой обороны соперника. Поэтому оставлять его без присмотра в финале может стоить очень дорого.

Месси был кумиром Кубарси с детства

19-летний футболист не скрывает, что самым впечатляющим моментом финала станет возможность оказаться на одном поле с Лионельем Месси.

По словам Кубарси, в детстве у него были футболки с именами Неймара и Жерара Пике. Однако Месси всегда занимал особое место в его жизни.

«Он был одним из моих кумиров. У меня, как и у всех болельщиков «Барселоны», к нему особое отношение».

Для Кубарси Месси — не просто соперник. Аргентинская звезда был главным символом «Барселоны» в те времена, когда он сам только мечтал стать футболистом.

Мечта трехнедельной давности стала реальностью

Интересно, что еще до того, как определились финалисты, Кубарси говорил, что хочет сыграть против Месси в финале чемпионата мира.

Тогда он подчеркнул, что такой матч стал бы воплощением детской мечты. И теперь Испания и Аргентина действительно выйдут на поле, чтобы побороться за главный трофей.

«Возможность выйти с ним на одно поле в таком возрасте — это исполнение мечты», — сказал Кубарси.

Но после стартового свистка времени на уважение и восхищение не останется. Испанский защитник должен противостоять своему кумиру, ограничить его действия и постараться принести своей команде чемпионский титул.

Оборону Испании ждет тяжелейшее испытание

Взаимодействие Месси и Альвареса в атаке Аргентины станет одной из главных угроз для Испании. Пока Месси опускается глубже для организации игры, Альварес открывается в свободные зоны за спинами защитников.

Поэтому для Кубарси финал станет не только встречей с кумиром детства, но и самым серьезным профессиональным экзаменом в карьере. Испания не планирует использовать персональную опеку против Месси, но уделит ему особое внимание на командном уровне.

Символичная картина финала готова: Кубарси, который вчера смотрел на Месси по телевизору, сегодня сразится с ним за звание чемпиона мира. Мечта сбылась — осталось только довести её до конца.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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