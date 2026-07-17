Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот берди

·0·Спорт
Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот берди

Испания футболида трансфер бозорининг энг қайноқ мавзуларидан бири бўлиб турган Хулиан Альвареснинг тақдири бўйича Атлетико Мадрид клуби президенти Энрике Сересо ўзининг қатъий позициясини маълум қилди. Барселона клуби раҳбари Жоан Лапорта томонидан билдирилган қизиқиш ва қўйилган муддатларга жавобан, Мадрид клуби раҳбарияти аргентиналик ҳужумчини қўйиб юбормаслигини очиқчасига таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, 2026-йилги Жаҳон чемпионати давомида Хулиан Альварес клубни тарк этиш истагини оммавий равишда билдирган эди. Бу ҳолат Барселона каби гранд жамоаларнинг эътиборини тортди ва Каталония клуби футболчи учун расмий таклиф билан чиқди. Бироқ Атлетико Мадрид президенти бу борада ҳеч қандай музокарага ўрин йўқлигини ва футболчи амалдаги шартномага мувофиқ жамоада қолишини билдирмоқда.

Барселонанинг ултиматуми ва Лапортанинг позицияси

Барселона президенти Жоан Лапорта аввалроқ берган интервюсида Атлетико Мадридга юборилган таклиф муддати чексиз эмаслигини уқтирган эди. Унинг сўзларига кўра, клуб мураббийлар штаби сўраган футболчини сотиб олиш учун барча ҳаракатлар қилинган, аммо "ҳеч кимнинг ноғорасига ўйнамаслик" учун таклифнинг амал қилиш муддати белгиланган. Goal.com нашри Лапортанинг "Биз ўз суръатимизни белгилаймиз, таклифимиз абадий эмас" деган сўзларини келтириб ўтди.

Каталонияликлар раҳбари икки клуб ўртасидаги муносабатлар яхши эканини, аммо трансфер масаласида босим ўтказиш ниятида эмаслигини ҳам қўшимча қилган. Лапортанинг фикрича, агар Атлетико Мадридда муқобил вариант пайдо бўлса, Барселона таклифи кўриб чиқилиши учун очиқ қолади. Бироқ бу баёнотлар Мадрид томонини ўз қарорини ўзгартиришга мажбур қила олмади.

Энрике Сересонинг жавоби

Атлетико Мадрид президенти Энрике Сересо матбуотга берган жавобида Жоан Лапорта билан дўстона муносабатда эканини тан олди, бироқ трансфер масаласида муросасиз эканини кўрсатди. "Жоан Лапорта — яхши дўст ва ажойиб президент. У ҳам, сизлар ҳам Хулиан Альварес келаси мавсумда қаерда ўйнашини жуда яхши биласизлар", — дея таъкидлади Сересо.

Президент футболчининг трансфер сўраб қилган мурожаатига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, инсон ҳаётда хато қилиши мумкин ва бу кечирилиши керак бўлган ҳолатдир. Энг муҳими, Альвареснинг Атлетико Мадрид билан 2030-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси борлиги ва у Диего Симеоне режалари марказида эканлигидир.

Ушбу вазият Испания чемпионатидаги икки рақиб клуб ўртасидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Хулиан Альварес каби жаҳон даражасидаги ҳужумчининг жамоада қолиши Атлетико Мадрид учун нафақат спорт натижалари, балки клуб имиджи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирча аргентиналик форвард Мадридда қоладиган кўринади, аммо трансфер ойнаси ёпилгунга қадар вазият ўзгариши эҳтимоли ҳар доим мавжуд.

Атлетико МадридБарселонаХулиан АльваресТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?Бугун, 12:17Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиТрент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиБугун, 12:15Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларПеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларБугун, 10:45ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борБугун, 10:36Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиМомақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиБугун, 10:31Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиШакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиБугун, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди