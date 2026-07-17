Атлетико Мадрид президенти Хулиан Альвареснинг келажаги борасида кескин баёнот берди
Испания футболида трансфер бозорининг энг қайноқ мавзуларидан бири бўлиб турган Хулиан Альвареснинг тақдири бўйича Атлетико Мадрид клуби президенти Энрике Сересо ўзининг қатъий позициясини маълум қилди. Барселона клуби раҳбари Жоан Лапорта томонидан билдирилган қизиқиш ва қўйилган муддатларга жавобан, Мадрид клуби раҳбарияти аргентиналик ҳужумчини қўйиб юбормаслигини очиқчасига таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 2026-йилги Жаҳон чемпионати давомида Хулиан Альварес клубни тарк этиш истагини оммавий равишда билдирган эди. Бу ҳолат Барселона каби гранд жамоаларнинг эътиборини тортди ва Каталония клуби футболчи учун расмий таклиф билан чиқди. Бироқ Атлетико Мадрид президенти бу борада ҳеч қандай музокарага ўрин йўқлигини ва футболчи амалдаги шартномага мувофиқ жамоада қолишини билдирмоқда.
Барселонанинг ултиматуми ва Лапортанинг позициясиБарселона президенти Жоан Лапорта аввалроқ берган интервюсида Атлетико Мадридга юборилган таклиф муддати чексиз эмаслигини уқтирган эди. Унинг сўзларига кўра, клуб мураббийлар штаби сўраган футболчини сотиб олиш учун барча ҳаракатлар қилинган, аммо "ҳеч кимнинг ноғорасига ўйнамаслик" учун таклифнинг амал қилиш муддати белгиланган. Goal.com нашри Лапортанинг "Биз ўз суръатимизни белгилаймиз, таклифимиз абадий эмас" деган сўзларини келтириб ўтди.
Каталонияликлар раҳбари икки клуб ўртасидаги муносабатлар яхши эканини, аммо трансфер масаласида босим ўтказиш ниятида эмаслигини ҳам қўшимча қилган. Лапортанинг фикрича, агар Атлетико Мадридда муқобил вариант пайдо бўлса, Барселона таклифи кўриб чиқилиши учун очиқ қолади. Бироқ бу баёнотлар Мадрид томонини ўз қарорини ўзгартиришга мажбур қила олмади.
Энрике Сересонинг жавобиАтлетико Мадрид президенти Энрике Сересо матбуотга берган жавобида Жоан Лапорта билан дўстона муносабатда эканини тан олди, бироқ трансфер масаласида муросасиз эканини кўрсатди. "Жоан Лапорта — яхши дўст ва ажойиб президент. У ҳам, сизлар ҳам Хулиан Альварес келаси мавсумда қаерда ўйнашини жуда яхши биласизлар", — дея таъкидлади Сересо.
Президент футболчининг трансфер сўраб қилган мурожаатига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, инсон ҳаётда хато қилиши мумкин ва бу кечирилиши керак бўлган ҳолатдир. Энг муҳими, Альвареснинг Атлетико Мадрид билан 2030-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномаси борлиги ва у Диего Симеоне режалари марказида эканлигидир.
Ушбу вазият Испания чемпионатидаги икки рақиб клуб ўртасидаги рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Хулиан Альварес каби жаҳон даражасидаги ҳужумчининг жамоада қолиши Атлетико Мадрид учун нафақат спорт натижалари, балки клуб имиджи учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирча аргентиналик форвард Мадридда қоладиган кўринади, аммо трансфер ойнаси ёпилгунга қадар вазият ўзгариши эҳтимоли ҳар доим мавжуд.
…