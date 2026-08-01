Интер сделал предложение в размере 30 миллионов фунтов по Кертису Джонсу

·34·Спорт
Интер сделал предложение в размере 30 миллионов фунтов по Кертису Джонсу

Итальянский клуб Интер сделал официальное предложение в размере 30 миллионов фунтов стерлингов о подписании полузащитника Ливерпуля Кертиса Джонса. Как сообщает Goal.com, гранд Серии А нацелен на усиление состава в летнее трансферное окно, однако пока не смог полностью удовлетворить финансовые запросы английского клуба. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Сообщается, что миланцы провели стратегическую встречу под руководством президента клуба Беппе Маротты и спортивного директора Пьеро Аузилио с главным тренером Криштианум Киву. Румынский специалист считает 25-летнего английского футболиста идеальным исполнителем под свою тактику и настоятельно просил приобрести его в команду.

Позиция Ливерпуля и намерения игрока

Руководство Ливерпуля сразу же отклонило первоначальное предложение в 30 миллионов фунтов. Английский клуб требует за своего воспитанника около 40 миллионов евро и не намерен опускаться ниже этой суммы. Теперь представителю Серии А придется улучшить свое предложение или продолжить переговоры для достижения соглашения.

В свою очередь, отмечается, что дела Кертиса Джонса в Ливерпуле под руководством нового главного тренера Андони Ираолы складываются не лучшим образом. Полузащитник недоволен нехваткой места в основном составе и выразил готовность начать новый вызов в Италии, включая переезд на Сан-Сиро.

Необходимость чистки состава

Интер должен избавиться от лишних игроков в средней линии и сформировать трансферный бюджет до того, как сможет осуществить сделку. На данный момент у клуба есть несколько проблемных ситуаций в этом отношении:

  • Давиде Фраттези хочет продолжить карьеру в другой команде, однако достойных предложений пока не поступало.
  • Кристьян Аслани также планируется к выставлению на продажу.
  • Молодой талант Эбенезер Акинсанмиро уже успел перейти в Монцу.
Если Интеру удастся продать этих футболистов, путь к трансферу Кертиса Джонса будет открыт. Стоит отметить, что миланцы летом не ограничиваются только Джонсом: защитник Манчестер Сити Джон Стоунз также проходит медицинский осмотр в Италии.

ИнтерЛиверпульКертис ДжонсСерия АТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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