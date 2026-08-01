Фил Фоден готовится открыть новую главу в составе Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден продлил действующий контракт с клубом до 2030 года и заявил, что намерен открыть абсолютно новую главу в своей карьере под руководством нового главного тренера команды Энцо Марески. Несмотря на трудности в прошлом сезоне, английский футболист твердо намерен оправдать высокое доверие руководства клуба и продемонстрировать свою лучшую игру. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью BBC Sport 26-летний хавбек подчеркнул, что новое соглашение дало ему душевное спокойствие и позволит полностью сосредоточиться на игре на поле. Известно, что в последние два сезона Фоден пережил некоторый спад и не мог забить в последних 31 матчах за клуб и сборную. Несмотря на это, руководство Манчестер Сити предложило ему новый четырехлетний контракт, показав свою веру в его потенциал.

Сотрудничество с Энцо Мареской и новые надежды

По словам Фила Фодена, назначение Энцо Марески главным тренером поможет ему быстрее адаптироваться, так как они хорошо знают друг друга по прошлому. Футболист высоко оценил человеческие качества итальянского специалиста и особо отметил, что их прежние связи помогают ему в текущем процессе.

Фоден также с благодарностью вспомнил, как во время предсезонных трудностей и исключения из сборной Англии в отборе на чемпионат мира 2026 года тренер лично позвонил ему, чтобы узнать о его состоянии. Эта ситуация показала, что наставник является не только профессионалом, но и человеком, заботящимся об игроках.

Чемпионские цели команды

В прошлом сезоне Фодена беспокоили травма голеностопа и некоторые проблемы за пределами поля. Однако Энцо заявил, что отлично знает огромный потенциал игрока и примет все меры, чтобы вернуть его на прежний высокий уровень. Главный тренер подчеркнул, что важнейшей задачей является то, чтобы Фил был счастливым и получал удовольствие от футбола.

Говоря о шансах команды в текущем сезоне, Фоден выразил уверенность, что, несмотря на изменения в составе, нынешний Манчестер Сити достаточно силен, чтобы бороться за любые трофеи. Он в очередной раз подтвердил, что готов отдать все силы, чтобы оправдать доверие клуба и снова порадовать болельщиков.