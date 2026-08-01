Фил Фоден готовится открыть новую главу в составе Манчестер Сити
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден продлил действующий контракт с клубом до 2030 года и заявил, что намерен открыть абсолютно новую главу в своей карьере под руководством нового главного тренера команды Энцо Марески. Несмотря на трудности в прошлом сезоне, английский футболист твердо намерен оправдать высокое доверие руководства клуба и продемонстрировать свою лучшую игру. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
В интервью BBC Sport 26-летний хавбек подчеркнул, что новое соглашение дало ему душевное спокойствие и позволит полностью сосредоточиться на игре на поле. Известно, что в последние два сезона Фоден пережил некоторый спад и не мог забить в последних 31 матчах за клуб и сборную. Несмотря на это, руководство Манчестер Сити предложило ему новый четырехлетний контракт, показав свою веру в его потенциал.
Сотрудничество с Энцо Мареской и новые надеждыПо словам Фила Фодена, назначение Энцо Марески главным тренером поможет ему быстрее адаптироваться, так как они хорошо знают друг друга по прошлому. Футболист высоко оценил человеческие качества итальянского специалиста и особо отметил, что их прежние связи помогают ему в текущем процессе.
Фоден также с благодарностью вспомнил, как во время предсезонных трудностей и исключения из сборной Англии в отборе на чемпионат мира 2026 года тренер лично позвонил ему, чтобы узнать о его состоянии. Эта ситуация показала, что наставник является не только профессионалом, но и человеком, заботящимся об игроках.
Чемпионские цели командыВ прошлом сезоне Фодена беспокоили травма голеностопа и некоторые проблемы за пределами поля. Однако Энцо заявил, что отлично знает огромный потенциал игрока и примет все меры, чтобы вернуть его на прежний высокий уровень. Главный тренер подчеркнул, что важнейшей задачей является то, чтобы Фил был счастливым и получал удовольствие от футбола.
Говоря о шансах команды в текущем сезоне, Фоден выразил уверенность, что, несмотря на изменения в составе, нынешний Манчестер Сити достаточно силен, чтобы бороться за любые трофеи. Он в очередной раз подтвердил, что готов отдать все силы, чтобы оправдать доверие клуба и снова порадовать болельщиков.
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