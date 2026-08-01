Эмерс Фаэ покинул сборную Кот-д'Ивуара — Золотая эра подошла к концу?

·52·Спорт
Эмерс Фаэ покинул сборную Кот-д'Ивуара — Золотая эра подошла к концу?

В африканском футболе подошла к концу одна из самых ярких и драматичных тренерских историй последних лет. Федерация футбола Кот-д'Ивуара (ФИФ) официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Эмерсом Фаэ. Приняв сборную, которая «осталась на улице» на Кубке африканских наций, сделавший ее чемпионом континента и выведший на ЧМ-2026 42-летний специалист решил покинуть команду по собственному желанию.

1. Официальное прощание: Контракт не был продлен

Согласно заявлению Федерации футбола Кот-д'Ивуара, Эмерс Фаэ решил не продлевать действующий контракт, срок которого истек 31 июля 2026 года. Руководство федерации выразило глубокую благодарность молодому и амбициозному тренеру за его профессионализм, самоотверженный труд и вывод ивуарийского футбола на новый уровень.

«Эмерс Фаэ взял на себя ответственность в самый тяжелый и тревожный момент в истории отечественного футбола и подарил ивуарийскому народу незабываемые победы. Его имя золотыми буквами вписано в историю африканского футбола», — говорится в официальном сообщении федерации.

2. «Временный тренер», ставший чудотворцем: Историческая драма 2023 года

Приход Эмерса Фаэ к руководству сборной Кот-д'Ивуара напоминает сюжет голливудского фильма.

В 2023 году на Кубке африканских наций (АФКОН), проходившем в Кот-д'Ивуаре, хозяева потерпели позорное поражение на групповом этапе и оказались на грани вылета из турнира. После этого главный тренер Жан-Луи Гассе был освобожден от занимаемой должности, а его помощник Эмерс Фаэ остался в качестве «исполняющего обязанности главного тренера».

Под руководством Фаэ «слоны» сотворили чудо:

  • Чудесным образом пробились в стадию плей-офф турнира.

  • Выбили из соревнований таких гигантов, как Сенегал, Мали и ДР Конго.

  • Победив в финале сборную Нигерии, они стали чемпионами Африки на родном поле.

После этой исторической победы Фаэ избавился от временного статуса и стал полноценным главным тренером сборной.

3. Язык цифр: Статистика Эмерса Фаэ у руля «слонов»

За короткое время 42-летний ивуарийский специалист не только продемонстрировал результат, но и смог сформировать в сборной строгую дисциплину и сильный командный дух.

Показатели сборной Кот-д'Ивуара в период Фаэ:

  • 36 официальных и товарищеских матчей

  • 25 побед

  • 4 ничьи

  • 7 поражений

  • Путевка на ЧМ-2026 — Фаэ уверенно вывел Кот-д'Ивуар в финальную часть чемпионата мира.

Процент побед под его руководством составил 69,4%, что является одним из самых высоких показателей в истории сборной Кот-д'Ивуара.

4. Почему Фаэ решил уйти? Каково следующее место назначения?

По мнению спортивных аналитиков, Эмерс Фаэ достиг максимальных возможных результатов со сборной Кот-д'Ивуара и посчитал, что пришло время принять новые вызовы в своей карьере.

Сообщается, что после успехов на чемпионате мира и АФКОН молодому тренеру поступают серьезные предложения от нескольких клубов из топ-лиг Европы и богатых команд Ближнего Востока.

В свою очередь, Федерация футбола Кот-д'Ивуара теперь начинает поиски опытного и именитого тренера, который выведет сборную в новую эру после ЧМ-2026.

5. Заключение: Гордое прощание

Уход Эмерса Фаэ — это не кризис, а почетное прощание на пике успеха. Он вернул ивуарийскому футболу уверенность, дух победителя и стабильность мирового уровня.

Для ивуарийских болельщиков Фаэ останется не просто тренером, а настоящим национальным героем, сумевшим защитить честь своей родины на континентальном уровне.

Эмерс ФаэКот-д'ИвуарФедерация футбола Кот-д'ИвуараСенегалЖан-Луи Гассе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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