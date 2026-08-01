SpaceX показала уникальные кадры корабля Starship из космоса

Как сообщает Иксбт.ком, компания SpaceX представила общественности новые и уникальные кадры космического корабля Starship С40 во время его орбитального полета. Данные изображения примечательны тем, что являются не просто развлекательным видеороликом, а частью важных инженерных испытаний, направленных на обеспечение безопасности будущих миссий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представители компании пояснили, что распространенное видео снято не на одну камеру, а путем объединения записей нескольких оптических устройств, установленных на спутниках Starlink В3. Этот метод позволил специалистам наблюдать за конструкцией корабля с разных точек.

Дистанционный осмотр с помощью спутников

Шесть новых спутников, введенных в орбитальную группировку, оснащены специальными камерами, основная задача которых — сканирование теплозащитного экрана корабля Starship. Полученные изображения передаются операторам на Земле или на борту корабля для анализа состояния защитного покрытия.

Данная технология послужит важным шагом в совершенствовании методов оценки готовности и успешного возвращения Starship в атмосферу Земли. В ходе процесса дистанционной инспекции корабль намеренно развернулся в сторону спутников своим теплозащитным экраном.

Результаты полета и дальнейшие планы

Сообщается, что тестовый полет Starship С40, состоявшийся 25 июля текущего года, прошел практически безупречно. В настоящее время корабль находится в водах Индийского океана, и инженеры SpaceX готовятся к спасательной миссии для его возврата и изучения.

По этой причине окончательный и подробный отчет о точном состоянии плиток на обшивке корабля еще не опубликован. Ожидается, что полная информация будет представлена только после того, как специалисты детально изучат физическое состояние корабля с близкого расстояния.