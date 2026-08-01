На 11-летнего мальчика, ловившего рыбу, напал аллигатор

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На 11-летнего мальчика, ловившего рыбу, напал аллигатор

В американском штате Флорида 11-летний мальчик, приехавший на отдых, лишился руки в результате нападения аллигатора. Трагедия произошла, когда ребенок рыбачил вместе с отцом.

Сообщается, что Броди Терри, проживающий в Пенсильвании, пытался отпустить пойманную рыбу обратно в воду, когда находился с отцом на берегу. В этот момент из воды внезапно выскочил крупный аллигатор и вцепился ему в руку.

Suv yuzasida boshini ko‘tarib turgan timsohning yon tomondan ko‘rinishi.

Отец мальчика немедленно прыгнул в воду, чтобы спасти сына, и попытался разжать челюсти аллигатора. Однако из-за того, что рептилия начала вращаться, правая рука ребенка получила тяжелые травмы.

Врачи провели несколько операций, чтобы попытаться спасти поврежденную конечность. Однако из-за серьезности травм руку пришлось ампутировать до локтя.

В настоящее время Броди Терри выписан из больницы и проходит лечение у себя дома в Пенсильвании. Его семья организовала благотворительный фонд для покрытия медицинских расходов. По словам близких, мальчик очень любил рыбалку, бейсбол и футбол. Теперь он учится адаптироваться к новому образу жизни и борется за то, чтобы продолжать заниматься своими любимыми увлечениями.

По данным Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, после инцидента аллигатор длиной около 2,6 метра был найден и ликвидирован в целях обеспечения безопасности людей.

Специалисты отмечают, что, хотя подобные случаи с участием аллигаторов происходят редко, они призывают население проявлять осторожность вблизи водоемов, не приближаться к диким животным и не кормить их.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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