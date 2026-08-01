Дурдона Курбанова рассказала, как пришла в актерскую профессию

Актриса Дурдона Курбанова на своей странице в Instagram рассказала о начале творческой деятельности, учебных заведениях, где она училась, ролях в кино и сериалах, а также об интересах к другим направлениям искусства.

Она рассказала, что пришла в актерство в 2012 году и подчеркнула, что свои первые роли начинала с массовки. Дурдона Курбанова училась по направлению актера драматического театра в Ташкентском колледже культуры, а позже — по направлению актера драматического театра и кино в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

По словам актрисы, ее первые роли в кино начались с образов в фильмах «Йовуз» и «Халоскор». После этого она снялась в таких сериалах, как «Фитна», «Сабок», «Захарли томчилар» и «Пахмоқ келин».

Дурдона Курбанова также принимала участие в концертной программе команды «Миллион» в 2018 году. По ее словам, около четырех лет назад она также начала сниматься в исторических фильмах, и процесс съемок в этом направлении продолжается до сих пор.

Актриса также сообщила, что на сегодняшний день воплотила различные образы более чем в 200 клипах. В университете, помимо актерского мастерства, велись занятия по вокалу и танцам. Поэтому она отметила, что у нее есть интерес не только к актерскому мастерству, но и к пению.

«Мне нравится петь, это мое хобби», — подчеркнула актриса.

Дурдона Курбанова также отметила, что активна в Instagram с 2017 года и все это время регулярно публикует на своей странице различный видеоконтент.