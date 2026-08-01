Ромарио назвал Франко Барези самым сложным соперником в своей карьере
Футбольный мир глубоко опечален известием о кончине легенды Италии и Милана Франко Барези, ушедшего из жизни в возрасте 66 лет после тяжелой болезни. Бразильский нападающий Ромарио, одна из ярчайших звезд мирового футбола, оставил на своей странице в социальной сети трогательное послание в память об ушедшем защитнике, признав его самым тяжелым соперником за всю свою карьеру. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.
Яростные противостояния на полеКак сообщает Goal.com, самое запоминающееся противостояние между Ромарио и Барези пришлось на финал чемпионата мира 1994 года. В решающем матче в Пасадене итальянский футболист совершил настоящий подвиг, вернувшись в строй всего через три недели после операции на колене. Тогда сборная Бразилии одержала победу в серии пенальти и стала чемпионом.
В своих воспоминаниях Ромарио отмечал, что сталкивался с Миланом еще во время выступлений за ПСВ Эйндховен, и уже тогда осознал высочайший уровень мастерства Барези. Хотя бразильский форвард в составе Барселоны разгромил Милан в финале Кубка европейских чемпионов 1994 года, сам Барези пропустил ту игру из-за дисквалификации.
Достойная дань уважения великому защитникуПоигравший против десятков знаменитых защитников за свою карьеру Ромарио особо отметил класс итальянской легенды: «Без малейших колебаний могу сказать, что он был самым сложным игроком, с которым я когда-либо сталкивался на поле», — написал бывший нападающий на своей странице.
Франко Барези посвятил всю свою 20-летнюю профессиональную карьеру клубу Милан. В составе итальянской команды он трижды завоевывал Кубок чемпионов и шесть раз становился чемпионом Серии А. Несмотря на ожесточенное соперничество на поле, между футболистами сохранялось глубокое взаимное уважение.
Сообщается, что в 1997 году Ромарио лично принял участие в прощальном товарищеском матче Барези на стадионе Сан-Сиро. Бразильская легенда назвала итальянского защитника одним из величайших игроков своей эпохи, выразил соболезнования его семье и близким, а в завершение написал: «Спасибо, Барези».
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