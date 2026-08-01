Ромарио назвал Франко Барези самым сложным соперником в своей карьере

·63·Спорт
Ромарио назвал Франко Барези самым сложным соперником в своей карьере

Футбольный мир глубоко опечален известием о кончине легенды Италии и Милана Франко Барези, ушедшего из жизни в возрасте 66 лет после тяжелой болезни. Бразильский нападающий Ромарио, одна из ярчайших звезд мирового футбола, оставил на своей странице в социальной сети трогательное послание в память об ушедшем защитнике, признав его самым тяжелым соперником за всю свою карьеру. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Яростные противостояния на поле

Как сообщает Goal.com, самое запоминающееся противостояние между Ромарио и Барези пришлось на финал чемпионата мира 1994 года. В решающем матче в Пасадене итальянский футболист совершил настоящий подвиг, вернувшись в строй всего через три недели после операции на колене. Тогда сборная Бразилии одержала победу в серии пенальти и стала чемпионом.

В своих воспоминаниях Ромарио отмечал, что сталкивался с Миланом еще во время выступлений за ПСВ Эйндховен, и уже тогда осознал высочайший уровень мастерства Барези. Хотя бразильский форвард в составе Барселоны разгромил Милан в финале Кубка европейских чемпионов 1994 года, сам Барези пропустил ту игру из-за дисквалификации.

Достойная дань уважения великому защитнику

Поигравший против десятков знаменитых защитников за свою карьеру Ромарио особо отметил класс итальянской легенды: «Без малейших колебаний могу сказать, что он был самым сложным игроком, с которым я когда-либо сталкивался на поле», — написал бывший нападающий на своей странице.

Франко Барези посвятил всю свою 20-летнюю профессиональную карьеру клубу Милан. В составе итальянской команды он трижды завоевывал Кубок чемпионов и шесть раз становился чемпионом Серии А. Несмотря на ожесточенное соперничество на поле, между футболистами сохранялось глубокое взаимное уважение.

Сообщается, что в 1997 году Ромарио лично принял участие в прощальном товарищеском матче Барези на стадионе Сан-Сиро. Бразильская легенда назвала итальянского защитника одним из величайших игроков своей эпохи, выразил соболезнования его семье и близким, а в завершение написал: «Спасибо, Барези».

РомариоФранко БарезиМиланСерия АИстория футбола
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Jahongir Tursunov
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