Реал Мадрид может выставить Винисиуса Жуниора на продажу

Мадридский Реал дал понять, что готов продать бразильскую звезду Винисиуса Жуниора в случае срыва переговоров по новому контракту. Согласно информации ESPN, до истечения срока текущего соглашения между сторонами остался один год, и нынешняя ситуация вызывает большой ажиотаж на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство Королевского клуба твердо заявило, что не намерено улучшать последние условия, предложенные бразильскому футболисту. Такая бескомпромиссность в вопросе продления контракта ставит под сомнение будущее игрока и полностью возлагает окончательное решение на него самого. Ожидается, что Винисиус вернется к предсезонным тренировкам в ближайшие дни.

Арсенал внимательно следит за ситуацией

Лондонский Арсенал стремится воспользоваться контрактным тупиком, возникшим в Мадриде. Сообщается, что руководство английского клуба тщательно изучает финансовые стороны данного трансфера и рассчитывает получить благоприятную возможность подписать игрока, если тот решит уйти.

Тем не менее, источники, близкие к футболисту, утверждают, что на данный момент никаких официальных или прямых контактов с лондонским клубом установлено не было. Отмечается, что подобные задержки в переговорах являются давней проблемой, тянущейся еще с прошлого сезона.

Положение футболиста в Мадриде

Винисиус Жуниор превратился в одного из ключевых игроков команды с момента своего перехода в Реал в 2018 году. Он сумел забить в двух финалах Лиги чемпионов и занял второе место в голосовании за обладателя Золотого мяча 2024 года.

Тем не менее, по ходу прошлого сезона наблюдались и его недовольства своей игрой под руководством бывшего главного тренера Хаби Алонсо. В частности, эмоциональная реакция на замену в одном из прошлых матчей Эль-Класико не осталась без внимания СМИ.