Нидерландский Аякс сделал неожиданный и громкий шаг на трансферном рынке, подписав бывшего полузащитника сборной Германии и дортмундской Боруссии Юлиана Брандта. Как сообщает Goal.com, опытный футболист, находившийся в статусе свободного агента, заключил с амстердамским клубом трехлетний контракт. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Заявление пресс-клуба, опубликованное в пятницу вечером, стало полной неожиданностью не только для болельщиков, но и для многих спортивных журналистов. Тем не менее, руководство Аякса вело тайные переговоры по этому трансферу на протяжении нескольких месяцев и, несмотря на конкуренцию со стороны других претендентов, смогло убедить немецкого плеймейкера переехать в Амстердам.

Детали нового контракта

Соглашение, подписанное сторонами, вступает в силу немедленно и рассчитано до 30 июня 2029 года. Ожидается, что Юлиан Брандт , родившийся 2 мая 1996 года в немецком Бремене, укрепит состав команды своим богатым профессиональным опытом. За свою карьеру он выступал на высоком уровне в составе дортмундской Боруссии на протяжении семи сезонов, а до этого более пяти лет защищал цвета леверкузенского Байера.

Комментируя трансфер опытного футболиста, проведшего 48 матчей за сборную Германии, представитель клуба Йорди Кройф отметил следующее:

Юлиан выбрал вариант с Аяксом, и мы крайне рады этому

Мы вели переговоры уже несколько месяцев, у него были и другие варианты продолжения карьеры

Мы подписали топ-футболиста с огромным опытом на международной арене и великолепным менталитетом

В свою очередь, комментируя быстрое завершение трансфера, Юлиан Брандт сказал: «Возможно, эта новость стала для вас еще большим сюрпризом, чем для меня, но последние несколько дней выдались очень увлекательными. Я невероятно рад находиться здесь сейчас».

Данный трансфер стал для Аякса не только возможностью заполучить опытного игрока бесплатно, но и важным шагом к повышению конкурентоспособности команды на европейской арене. Ожидается, что навыки Брандта на поле и его лидерские качества выведут игру команды в чемпионате Нидерландов на еще более высокий уровень.