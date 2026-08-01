В Бангладеш 13-летняя девочка через суд вернула своего 7-месячного ребенка

В Бангладеш 13-летняя девочка по решению суда вернула своего семимесячного ребенка. Сообщается, что она вышла замуж за 20-летнего парня, с которым познакомилась в соцсетях в 11 лет, а затем родила ребенка.

По словам юной матери, муж и свекровь забрали у нее младенца и насильно выгнали из дома. После этого девочка обратилась в суд с требованием вернуть ей ребенка.

Рассмотрев дело, суд вынес решение о передаче семимесячного младенца матери.

Этот инцидент вновь поднял на повестку дня проблему детских браков, которые в Бангладеш запрещены законом, но все еще встречаются. Также было обращено внимание на вопрос защиты несовершеннолетних от влияния незнакомцев в социальных сетях.