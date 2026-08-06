Зулайксо Бойксонова: «Сердцевина слаще косточки» (видео)

·77·Культура
Зулайксо Бойксонова: «Сердцевина слаще косточки» (видео)

Народная артистка Узбекистана Зулайксо Бойксонова искренне рассказала о своей любви к внукам. Певица не скрывает, что очень любит своих детей, однако после рождения внуков в её сердце появились совершенно иные чувства.

В разговоре в программе «Омон-омон» она также рассказала о своей семье, роли свекрови в воспитании детей и о том, насколько важно с ранних лет дарить ребёнку любовь.

«Оказывается, я не любила вас так, как своих внуков»

Певица выразила свои чувства с помощью народной пословицы «Сердцевина слаще косточки». Это выражение означает, что после детей внуки становятся ещё милее и дороже.

«Я люблю своих внуков больше, чем собственных детей. Оказывается, именно это и называют: “Сердцевина слаще косточки”», — сказала Зулайксо Бойксонова.

Она с юмором и искренностью упомянула, что открыто говорит об этом и своим детям — Фирдавс и Мадина.

«Я говорю: Фирдавс, Мадина, я вас любила, но, оказывается, не так, как своих внуков».

В открытых биографических источниках также указано, что у певицы есть сын по имени Фирдавс и дочь по имени Мадина.

Свекровь очень помогала в воспитании детей

Зулайксо Бойксонова вспомнила, что в те годы, когда дети были маленькими, она постоянно была занята: работала в театре и одновременно занималась домашними делами.

В тот период свекровь оказывала ей большую помощь в уходе за детьми. Певица с благодарностью упомянула об этом и признала, что труд и творческая деятельность в молодости влияли также на время, которое она могла уделять семье.

«В то время мы в основном помогали нашим свекровям по хозяйству и работали в театре. Поскольку мы были заняты, в воспитании детей нам помогала моя свекровь».

Из её слов можно понять, что время, которое она сегодня проводит с внуками, в определённой степени восполняет тихие и беззаботные моменты, которых не хватало, когда её дети были маленькими.

Теперь даже шум в доме радует

Певица рассказала, что беспорядок в доме после прихода внуков, разбросанные игрушки и детский шум доставляют ей особое удовольствие.

«Не зря говорят: “Дом с детьми — как базар”. И разбросанные игрушки, и крики — всё это приятно».

То, что в повседневной жизни может утомлять взрослых, Зулайксо Бойксонова воспринимает как состояние, которое приносит в дом жизнь и тепло.

Со временем меняется и человеческое восприятие: звуки, которые когда-то казались шумом, впоследствии могут превратиться в самые дорогие воспоминания.

«Ребёнок не должен искать любовь на стороне»

Самой трогательной частью разговора стала тема любви к ребёнку. По мнению Бойксонова, будущая душевная устойчивость человека и его отношение к окружающим неразрывно связаны с любовью, которую он получает в семье.

«Чем больше любви вы дарите им с ранних лет, чем больше говорите им до пяти-семи лет самых красивых слов, которые есть в вашем сердце, тем лучше ребёнок вырастет во всех отношениях».

Певица говорила об этом, опираясь на собственный жизненный опыт. По её мнению, ребёнку, который видит дома внимание, тёплые слова и доверие, повзрослев, не приходится искать недостающую любовь в другом месте.

«Он не будет искать эту любовь на стороне, потому что получал её дома».

Новое счастье, пришедшее вместе с внуками

Разговор с Зулайксо Бойксонова показал образ известной певицы вне сцены — в роли матери и бабушки.

Слова о том, что она любит внуков больше, чем детей, были сказаны не для сравнения или унижения кого-либо, а чтобы выразить новое чувство, которое она открыла для себя, став бабушкой.

Воспитание детей часто сопровождается ответственностью, тревогами и необходимостью принимать быстрые решения. В отношениях с внуками у человека больше времени, терпения и жизненного опыта. Возможно, именно в этом и заключается таинственный смысл выражения «Сердцевина слаще косточки». Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!

Зулайхо БойхоноваУзбекистанОмон-омон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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