В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВ

В городе Даллас, штат Техас, США, на месте известного торгово-выставочного комплекса будет построен крупный объект цифровой инфраструктуры. По данным иксбт.ком, компании Кров Холдингс и КлеанАрк Дата Кентерс планируют совместно реализовать проект современного дата-центра общей мощностью 245 МВ. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новый проект предусматривает строительство пятиэтажного объекта цифровой инфраструктуры на месте здания Даллас Маркет Халл. Общая площадь комплекса составит 40 акров, а первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. В настоящее время прием заявок на проведение новых мероприятий на этой территории приостановлен.

Как сообщается, Даллас Маркет Кентер работает с 1950-х годов и занимает около 5 миллионов квадратных футов. Компания Кров Холдингс, которой принадлежит комплекс, рассматривает варианты его стратегической реконструкции. Открытое в 1960 году здание Маркет Халл является единственным объектом, доступным для широкой публики: там проводились различные выставки и концерты.

Стратегия развития цифровой инфраструктуры

Кров Холдингс впервые объявила о планах строительства дата-центра в Далласе в январе текущего года. Однако если изначально объект планировалось развивать на свободной территории, то новые документы о зонировании указывают, что он будет построен именно на месте Маркет Халл. Общая стратегия компании направлена на расширение цифровой инфраструктуры в США, а ее портфель включает будущие проекты в нескольких штатах общей мощностью более 3 ГВ.

Партнер проекта КлеанАрк Дата Кентерс была основана в 2024 году инвестиционной компанией 547 Энергй, работающей в сфере чистой энергетики. Этот оператор специализируется на строительстве крупных гипермасштабных дата-центров мощностью свыше 300 МВ и площадью от 200 до 700 акров.

Сегодня КлеанАрк работает не только над проектом в Далласе, но и развивает крупный объект в округе Каролайн, штат Вирджиния, а также рассматривает новые площадки в других регионах США. Эти инициативы свидетельствуют о росте спроса на современные центры обработки данных в стране.