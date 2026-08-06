Xiaomi представила новый смартфон Redmi 17 5Г за 150 долларов

·127·Технологии
Xiaomi представила новый смартфон Redmi 17 5Г за 150 долларов

Корпорация Xiaomi официально представила на китайском рынке новый доступный Redmi 17 смартфон. По данным Иксбт.ком, устройство выделяется большим экраном, аккумулятором высокой ёмкости и передовыми для бюджетного сегмента характеристиками, предлагая покупателям широкие возможности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый смартфон оснащён 6,9-дюймовым ИПС-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей. Экран также поддерживает частоту обновления 120 Hz и максимальную яркость 800 нит, что является высоким показателем для устройств этой ценовой категории.

Технические возможности и производительность

В основе устройства лежит 8-ядерный процессор Унисок Т8300, созданный по 6-нанометровому техпроцессу. В качестве программного обеспечения выбрана современная операционная система HyperOS 3. Такая аппаратная конфигурация обеспечивает стабильную работу при выполнении повседневных задач.

Одним из главных преимуществ смартфона является его аккумулятор. Его ёмкость составляет внушительные 6300 mAh. По словам представителей Xiaomi, батарея способна сохранять основные рабочие характеристики в течение четырёх лет.

Зарядка и дополнительные функции

Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 15 ватт, а также обратную проводную зарядку мощностью 7,5 ватта. Кроме того, пользователи могут воспользоваться протоколами Повер Деливерй и Куик Чарге.

  • Фронтальная камера: 13 Мп
  • Основная камера: 8 Мп
  • Возможности подключения: 5Г, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Тйпе-К
  • Дополнительные удобства: классический разъём для наушников 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку
Толщина корпуса составляет 8,15 мм, а вес — 210 г. Размеры смартфона — 171,56 × 79,47 мм.

Цены и цвета

Покупателям доступны три варианта корпуса: серый, чёрный и белый. Базовая версия с 4 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти стоит 999 юаней (примерно 150 долларов США). Продвинутая модификация с 6 GB оперативной и 128 GB флеш-памяти оценена в 1199 юаней (примерно 180 долларов).

XiaomiRedmiRedmi 17СмартфоныAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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