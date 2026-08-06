Джошуа Зиркзе может вернуться в Италию: Ювентус хочет арендовать нападающего

·57·Спорт
Джошуа Зиркзе может вернуться в Италию: Ювентус хочет арендовать нападающего

Туринский «Ювентус» резко активизировал переговоры по аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе в летнее трансферное окно. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, английский клуб разрешил рассмотреть вариант временного перехода, учитывая твердое желание нидерландского футболиста вернуться в Серию А. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Нападающий, родившийся в 2001 году, очень хочет вернуться в чемпионат Италии после сложного двухлетнего периода в Премьер-лиге. Он выразил готовность присоединиться к «Бьянконери». Этот потенциальный трансфер приобретает еще большее значение на фоне изменений в атакующей линии туринской команды.

Ожидаемые изменения в Турине

В настоящее время спортивный директор туринского клуба Рикки Массара лично ведет эту операцию, прорабатывая все детали соглашения. Главная цель Массары — заключить прямую арендную сделку без обязательства выкупа, сохранив финансовую стабильность клуба.

Ранее «Ювентус» договорился выплатить 38 миллионов евро и еще 12 миллионов евро гарантированных бонусов за трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло Муани. Поэтому бюджет клуба на летние трансферы ограничен, а вариант с арендой полностью соответствует его финансовым планам.

Конкуренция в атакующей линии команды

В свое время, работая в «Роме», Массара также хотел подписать бывшую звезду «Болоньи». Теперь он пытается не упустить эту возможность, которая подходит туринскому клубу. Хотя Зиркзе не является чистым центральным нападающим, ожидается, что его техническое мастерство и международный опыт значительно усилят атакующий потенциал команды.

Однако реализация этого трансфера также зависит от будущего канадского нападающего Джонатана Дэвида. Дэвид хочет остаться в туринском клубе и преодолеть трудности, с которыми столкнулся в прошлом сезоне. Тем не менее возможный приход Зиркзе на правах аренды может заставить канадца задуматься об уходе из команды через год.

Джошуа ЗиркзеЮвентусМанчестер ЮнайтедСерия АТрансферы
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Jahongir Tursunov
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