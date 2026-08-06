Майкл Оуэн отверг переход Винисиуса в «Арсенал»

Появились сообщения о том, что лондонский «Арсенал» планирует подписать звезду мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Однако бывший нападающий «Королевского клуба» Майкл Оуэн в интервью GOAL отметил, что вероятность перехода бразильца в английскую Премьер-лигу крайне мала. Трансферные слухи набирают обороты на фоне приближения окончания контракта футболиста и отсутствия договорённости о новых условиях. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, лондонская команда под руководством Микеля Артеты якобы готовит предложение в размере 150 миллионов евро, чтобы усилить состав. До истечения контракта Винисиуса осталось менее 12 месяцев, и он оказался на важном перекрёстке своей карьеры. Если стороны не договорятся о новом соглашении, мадридский клуб может быть вынужден продать футболиста.

Почему Майкл Оуэн оценивает вероятность трансфера столь низко?

По мнению бывшего нападающего «Реала» и «Ливерпуля» Майкла Оуэна, такой переход стал бы по-настоящему громким приобретением. Он отметил, что бразильский вингер считается одним из лучших игроков мира на своей позиции, а «Арсеналу» необходимо усиление именно на этом фланге.

Тем не менее Оуэн открыто заявил, что совершенно не верит в этот трансфер. По мнению эксперта, хотя Винисиус ранее не играл в английской Премьер-лиге, его высокий класс позволит ему не испытывать проблем в этом чемпионате. Однако сам переход пока далёк от реальности.

Внутренняя конкуренция и амбиции в мадридском клубе

По мнению специалистов, на ситуацию вокруг футболиста влияет и его статус в команде. После прихода Килиана Мбаппе именно французский нападающий стал главной звездой «Реала». Не секрет, что Винисиус — один из тех игроков, которые всегда хотят быть главным героем на поле.

Майкл Оуэн также добавил, что естественно желание каждого игрока быть одной из ключевых фигур в команде, однако время покажет, как этот фактор повлияет на дальнейшие шаги в карьере футболиста. Пока же осуществление трансфера такого уровня остаётся сложной задачей для «Арсенала».