Кристиан Нёргор перешёл из «Арсенала» в «Эвертон»

·45·Спорт
Кристиан Нёргор перешёл из «Арсенала» в «Эвертон»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кристиан Нёргор продолжит карьеру в «Эвертоне». 32-летний датчанин подписал двухлетний контракт с клубом из Ливерпуля, а сумма трансфера составила 7 млн фунтов стерлингов. Об этом Goal.com сообщает издание.

Опытный опорный полузащитник прошлым летом перешёл из «Брентфорда» в «Арсенал». Однако, несмотря на успехи команды во внутреннем чемпионате, он не смог регулярно попадать в основной состав под руководством Микеля Артеты. В результате футболист решил перейти в другой клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Совет Микеля Артеты

Нёргор отметил, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета поддержал его переход в «Эвертон» и положительно отнёсся к этой сделке. Испанский специалист выступал в Ливерпуле под руководством Дэвида Мойеса, поэтому сохранил о клубе и тренере только тёплые воспоминания.

«Я много разговаривал с ним о возможном переходе. Артета отзывался об «Эвертоне» и Дэвиде Мойесе только положительно», — сказал Кристиан Нёргор в интервью клубной пресс-службе.

Важный шаг для «Эвертона»

Дэвид Мойес, намеревавшийся усилить состав перед началом нового сезона, доволен приобретением опытного футболиста. Кристиан Нёргор стал четвёртым официальным новичком клуба из Ливерпуля в летнее трансферное окно.

Проведя в составе «Арсенала» всего один сезон, футболист стал частью исторической команды, завоевавшей титул чемпиона Англии в Премьер-лиге. Однако главной причиной его ухода стали 20 матчей во всех турнирах, в которых он лишь семь раз выходил в стартовом составе.

АрсеналЭвертонКристиан НёргорМикель АртетаДэвид Мойес
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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