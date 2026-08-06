Арсенал договорился заплатить 75 миллионов фунтов за трансфер Бруну Гимарайнса

Лондонский «Арсенал» сделал важный шаг в укреплении состава, достигнув соглашения о трансфере капитана «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса за 75 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что бразильский полузащитник в ближайшие дни пройдет медицинское обследование, однако тактическая необходимость этой сделки вызывает вопросы у футбольной общественности, включая бывших игроков. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью БетБраин бывшая звезда «Ньюкасла» Крис Уоддл не стал скрывать своего удивления по поводу логики этого трансфера. По его мнению, пока неизвестно, где именно бразилец будет играть в стартовом составе, учитывая, что в центре поля команды и без него уже достаточно глубины.

Уоддл отметил, что в прошлом сезоне Деклан Райс действовал на более продвинутой позиции, тогда как Мартин Субименди занимал более глубокую роль. Поэтому непонятно, зачем «Арсенал» пошел на такой шаг, имея хорошо работающую систему в полузащите.

Сомнения вокруг трансфера и ротация состава

По словам Криса Уоддла, Бруну Гимарайнс — универсальный футболист, который не боится обращаться с мячом и способен действовать по всему полю. Однако экспертов удивило, что клуб пошел на эту покупку, поскольку в составе «Арсенала» уже достаточно игроков с подобными качествами.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер также предположил, что этот трансфер может негативно повлиять на будущее Мартина Субименди, которому было трудно сохранять стабильность в конце прошлого сезона. Уоддл отметил, что если в следующем сезоне команда будет бороться за четыре трофея, то эта покупка станет скорее важным шагом для отдыха игроков и ротации, чем способом усилить основной состав.

Разногласия между клубами

По информации Sky Sports, футболист покидает Тайнсайд с теплыми воспоминаниями. После победы в Кубке лиги в 2025 году он вошел в историю как первый с 1955 года капитан «Ньюкасла», который привел команду к трофею во внутреннем чемпионате. Несмотря на согласование финансовых условий, действия «Арсенала» в рамках трансфера вызвали некоторое недовольство в «Ньюкасле».

По словам журналиста Sky Sports Кита Дауни, в последние пять-шесть недель «Арсенал» действовал через посредников, не выходя на прямой контакт. Это вызвало возражения руководства «Ньюкасла» и поставило его в несколько озадаченное положение.