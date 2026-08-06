Из каких стран Узбекистан в основном импортирует говядину?

В первой половине 2026 года Узбекистан импортировал из-за рубежа говядину на сумму 359,5 млн долларов США. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе–июне в страну было ввезено 72 тысячи тонн говядины.

Объём импорта вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост составил 6 тысяч тонн, или 9,1 процента.

Лидером среди стран — поставщиков говядины стала Индия. Из этой страны было импортировано 33,9 тысячи тонн говядины.

Из Беларуси было ввезено 19,6 тысячи тонн, из Казахстана — 10,6 тысячи тонн продукции. Объём импорта из Пакистана составил 4 тысячи тонн. Ещё 4 тысячи тонн говядины пришлись на другие страны.

Таким образом, по итогам полугодия основными поставщиками говядины в Узбекистан выступают Индия, Беларусь и Казахстан.