Как сообщает Goal.com, главный тренер «Арсенала» Микель Артета после предсезонного матча в Дублине высказался о слухах вокруг трансфера полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнша. Несмотря на сообщения о согласовании сделки стоимостью 75 миллионов фунтов между двумя соперниками по Премьер-лиге Англии, испанский специалист предпочёл сохранить интригу. Об этом сообщает Goal.com.

После матча с «Реал Бетисом», завершившегося поражением со счётом 3:2, пресс-конференция оказалась в центре внимания британских СМИ. Когда журналисты спросили о возможном переходе бразильского футболиста и его поездке для прохождения медицинского обследования, Артета решительно заявил, что не будет говорить об игроках, принадлежащих другим клубам.

Шаг к усилению полузащиты

Микель Артета отметил, что, когда произойдёт конкретное событие и появится возможность объявить об этом, он даст прямой ответ. Трансфер Бруну Гимарайнша рассматривается как важный стратегический шаг для «Арсенала» в целях углубления состава и добавления ещё одного высококлассного исполнителя к Деклану Райсу, Мартину Эдегору и Микелю Мерино.

28-летний бразильский футболист, перебравшийся из «Лиона» в «Ньюкасл Юнайтед» в январе 2022 года, за короткий срок стал ключевой опорой команды. Его лидерские качества сыграли важную роль в выходе «Ньюкасла» в Лигу чемпионов и победе в Кубке лиги в 2025 году. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2028 года, что свидетельствует о высокой оценке его трансферной стоимости.

Кристиан Нёргор перешёл в «Эвертон»

На фоне сообщений о Бруну Гимарайнше в составе «Арсенала» также происходят изменения. В частности, Кристиан Нёргор перешёл в «Эвертон». Нёргор был важной фигурой в раздевалке лондонского клуба в его последнем чемпионском сезоне.

Микель Артета высоко оценил вклад датского футболиста в команду и отдельно отметил его роль в сплочении коллектива. Артета пожелал Кристиану Нёргору больших успехов в новом клубе и поблагодарил его за проделанную работу.