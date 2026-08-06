Электроник Артс ушла с биржи: игровой гигант перешёл в частные руки

·52·Технологии
Электроник Артс ушла с биржи: игровой гигант перешёл в частные руки

Электроник Артс, одна из ведущих игровых компаний мира, завершила крупнейшую в своей истории ЛБО-сделку, отказалась от статуса публичной компании и полностью перешла в частную собственность. По данным иксбт.ком, в результате этой масштабной сделки стоимостью 55 миллиардов долларов акции компании перестали торговаться на бирже NASDAQ, а бывшим акционерам выплатили по 210 долларов за акцию. Создатель таких известных франшиз, как Те Симс, Баттлефиелд и EA Sports ФК, теперь на 93% принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии, а на компанию легло новое долговое бремя объёмом около 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает иксбт.ком.

В процессе приобретения, о котором было объявлено в сентябре прошлого года, основными покупателями выступили Публик Инвестмент Фунд (ПИФ), а также инвестиционные компании Силвер Лаке и Аффинитй Партнерс. Особенность финансовой схемы заключается в том, что суверенный фонд инвестировал около 36 миллиардов долларов собственных средств, а ещё почти 20 миллиардов долларов были привлечены в качестве займа у JPMorgan Часе. В результате это масштабное обязательство было перенесено на баланс ЭА, увеличив общий долг компании почти в десять раз.

Новая структура управления и финансовое давление

Несмотря на масштабные изменения, генеральный директор Эндрю Уилсон сохранил свой пост и сообщил о введении в компании новой структуры управления. Согласно ей, Кам Вебер будет отвечать за работу игровых студий, а Дэвид Тинсон возьмёт на себя управление операционными процессами компании. Однако, по мнению аналитиков, необходимость обслуживать огромный долг без статуса публичной компании, то есть без доходов от продажи акций, может серьёзно повлиять на стратегию ЭА.

В условиях финансового давления компания, как ожидается, будет сокращать расходы, закрывать отдельные студии и гораздо осторожнее подходить к выбору будущих проектов. По оценкам экспертов, теперь ЭА будет ещё сильнее опираться не на новые экспериментальные идеи, а на проверенные франшизы, внутриигровые покупки и модели постоянной монетизации. В то же время представители Силвер Лаке выразили надежду, что использование технологий искусственного интеллекта ускорит создание контента и повысит эффективность производства.

Политический контекст и перспективы

Переход компании под контроль суверенного фонда Саудовской Аравии вызвал ряд вопросов и опасений. Фонд контролируется наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, а политика правительства в области прав человека подвергается международной критике, что вызывает тревогу у некоторых игроков. В частности, обсуждается возможность влияния новых владельцев на темы инклюзивности и разнообразия в таких проектах, как Те Симс. Однако Электроник Артс и инвесторы твёрдо заявили, что не намерены менять творческое направление компании.

Завершивший прошлый финансовый год с выручкой около 7,5 миллиарда долларов Электроник Артс остаётся одним из самых влиятельных игроков мировой игровой индустрии. Теперь перед новыми частными владельцами стоят сложные задачи: сохранить ценность ключевых франшиз, обеспечить рост бизнеса и оправдать приобретение, осуществлённое за счёт крупнейшего в истории игровой индустрии долгового финансирования.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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