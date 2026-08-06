Марко Палестра выразил радость от перехода в Челси

Молодой защитник Марко Палестра, пополнивший состав Челси, подчеркнул, что готов начать выступления в английской Премьер-лиге и чрезвычайно доволен этим переходом. По данным Goal.com и Sky Sport Италиа, итальянский футболист перешёл в лондонский клуб в летнее трансферное окно после напряжённой борьбы и сейчас участвует в предсезонном сборе команды. Об этом Goal.com сообщает .

Во время трансфера 21-летний футболист отклонил интерес со стороны Интера и в итоге выбрал вариант с Челси. Лондонцы победили в трансферной гонке, предложив на 10 миллионов евро больше, чем конкурирующий клуб, а также дополнительные бонусы.

Высокий темп английского футбола

Палестра уже приступил к тренировкам и товарищеским матчам в составе новой команды. В частности, в игре против Ювентуса, прошедшей в Гонконге, он провёл на поле 65 минут. Защитник старается быстро адаптироваться к особенностям английского футбола и его высокому темпу.

В интервью Sky Sport Италиа футболист отметил престиж английского чемпионата: &лдкуо;Я очень рад и не могу дождаться начала выступлений в Премьер-лиге, потому что это невероятно волнительно. Я знаю, что каждый матч там, будь то игра против гранда или другой команды, будет чрезвычайно интересным&рдкуо;, — сказал он.

Быстрая адаптация и поддержка команды

Воспитанник Аталанты отдельно отметил высокий уровень физической подготовки и интенсивность игры в Англии. По его словам, процесс адаптации к новой среде проходит без проблем.

&лдкуо;Это удивительный мир, потому что уровень интенсивности и физических единоборств здесь очень высок. Я благодарен своим одноклубникам и тренерскому штабу, которые с первого дня помогают мне как на поле, так и за его пределами&рдкуо;, — добавил футболист.

Дебютный сезон Марко Палестры в составе Челси и его выступления в Премьер-лиге вызывают большой интерес у футбольной общественности. Руководство клуба и тренерский штаб возлагают большие надежды на молодого защитника, проявившего себя в чемпионате Италии.