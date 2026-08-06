Марко Палестра выразил радость от перехода в Челси

·44·Спорт
Марко Палестра выразил радость от перехода в Челси

Молодой защитник Марко Палестра, пополнивший состав Челси, подчеркнул, что готов начать выступления в английской Премьер-лиге и чрезвычайно доволен этим переходом. По данным Goal.com и Sky Sport Италиа, итальянский футболист перешёл в лондонский клуб в летнее трансферное окно после напряжённой борьбы и сейчас участвует в предсезонном сборе команды. Об этом Goal.com сообщает .

Во время трансфера 21-летний футболист отклонил интерес со стороны Интера и в итоге выбрал вариант с Челси. Лондонцы победили в трансферной гонке, предложив на 10 миллионов евро больше, чем конкурирующий клуб, а также дополнительные бонусы.

Высокий темп английского футбола

Палестра уже приступил к тренировкам и товарищеским матчам в составе новой команды. В частности, в игре против Ювентуса, прошедшей в Гонконге, он провёл на поле 65 минут. Защитник старается быстро адаптироваться к особенностям английского футбола и его высокому темпу.

В интервью Sky Sport Италиа футболист отметил престиж английского чемпионата: &лдкуо;Я очень рад и не могу дождаться начала выступлений в Премьер-лиге, потому что это невероятно волнительно. Я знаю, что каждый матч там, будь то игра против гранда или другой команды, будет чрезвычайно интересным&рдкуо;, — сказал он.

Быстрая адаптация и поддержка команды

Воспитанник Аталанты отдельно отметил высокий уровень физической подготовки и интенсивность игры в Англии. По его словам, процесс адаптации к новой среде проходит без проблем.

&лдкуо;Это удивительный мир, потому что уровень интенсивности и физических единоборств здесь очень высок. Я благодарен своим одноклубникам и тренерскому штабу, которые с первого дня помогают мне как на поле, так и за его пределами&рдкуо;, — добавил футболист.

Дебютный сезон Марко Палестры в составе Челси и его выступления в Премьер-лиге вызывают большой интерес у футбольной общественности. Руководство клуба и тренерский штаб возлагают большие надежды на молодого защитника, проявившего себя в чемпионате Италии.

ЧелсиМарко ПалестраИнтерПремьер-лигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Сегодня, 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)