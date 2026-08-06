Жоау Педру отреагировал на переход Денни Уэлбека в «Челси»

Нападающий «Челси» Жоау Педру отметил, что переход нового игрока команды Денни Уэлбека на «Стэмфорд Бридж» стал важным событием для его карьеры и всей команды. Бразилец назвал опытного форварда одним из своих наставников и вспомнил, как тот оказал ему огромную помощь в процессе адаптации к английскому футболу. Ожидается, что этот трансфер принесёт в линию атаки команды главного тренера Хаби Алонсо опыт и стабильность. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью официальному сайту «Челси» Жоау Педру заявил, что ему предстоит в третий раз в карьере выступать в одной команде с Денни Уэлбеком. Ранее они вместе играли за «Уотфорд» и «Брайтон». Педро отдельно отметил, что в первые месяцы после приезда в Англию не знал английского языка, а Уэлбек всячески помогал ему и создал условия для дальнейшего развития.

Приход опытного нападающего в команду

35-летний Денни Уэлбек в прошлом сезоне забил 13 голов в составе «Брайтона». «Челси» заплатил за его переход около 7 миллионов фунтов стерлингов, а стороны подписали двухлетний контракт. Приход опытного футболиста сыграет важную роль в том, чтобы молодая команда под руководством Хаби Алонсо получила лидера как на поле, так и в раздевалке.

Процесс адаптации к новой командной атмосфере уже начался. В частности, в состоявшемся в среду товарищеском матче с «Ювентусом» Уэлбек и Педро вышли в стартовом составе и проверили взаимодействие друг с другом. Хотя встреча завершилась поражением со счётом 0:1, тренерский штаб сделал положительные выводы по действиям футболистов.

Тёплый приём в команде

Полузащитник Мойсес Кайседо, ранее перебравшийся из «Брайтона» в «Челси», также не скрывал радости от перехода Уэлбека. По его словам, новая встреча с опытным нападающим в одной команде придала ему дополнительную мотивацию. Кайседо также вспомнил, что получил большую помощь от Уэлбека, когда сам пришёл в «Брайтон». Тёплый приём нового игрока со стороны лидеров команды показывает сплочённость коллектива Хаби Алонсо на предсезонной подготовке.