Галатасарай предложил 35 миллионов евро за Рафаэла Леау

·50·Спорт
Галатасарай предложил 35 миллионов евро за Рафаэла Леау

Турецкий клуб «Галатасарай» направил первое официальное предложение по трансферу нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Как сообщает GOAL.ком, стамбульский гранд готов заплатить за португальского футболиста 35 миллионов евро, однако руководство «Милана» сочло эту сумму недостаточной и отклонило предложение. Об этом Goal.com сообщает .

В последние дни между сторонами уже состоялись предварительные переговоры. После этого чемпион Турции официально обратился к «Милану» по электронной почте и направил предложение о прямом выкупе футболиста. Если ранее рассматривался вариант аренды с правом выкупа, то теперь «Галатасарай» делает решительный шаг к полноценному трансферу.

Сумма, которую требует «Милан», и позиция клуба

Руководство итальянского клуба, в частности его владелец Кардинале, не выступает против продажи футболиста. Однако «россонери» требуют получить за своего игрока с десятым номером как минимум 50 миллионов евро. Поэтому предложение «Галатасарая» в размере 35 миллионов евро было сразу отклонено.

Как стало известно, в последние дни Рафаэл Леау также отклонил предложение другого турецкого клуба — «Фенербахче». Спортивный проект этой команды его не заинтересовал. В настоящее время именно «Галатасарай» является главным претендентом на подписание португальского вингера.

Дальнейшие переговоры и ожидаемые шаги

Руководство «Галатасарая» проводит внутренние обсуждения, воодушевлённое положительным сигналом от самого футболиста и его согласием на трансфер. Ожидается, что в ближайшие часы турецкий клуб вернётся за стол переговоров с «Миланом» с новым предложением.

По данным источников, в следующем предложении «Галатасарай» может приблизить трансферную сумму к 40 миллионам евро. Тем не менее твёрдое требование «Милана» в размере 50 миллионов евро остаётся ключевым фактором, который определит итог трансфера.

Рафаэл ЛеауГалатасарайМиланТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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