Омилиа привлекла 67 миллионов долларов для расширения платформы поддержки клиентов

Число стартапов, стремящихся внедрять технологии искусственного интеллекта в сфере обслуживания клиентов, стремительно растёт. Однако, по данным иксбт.ком, базирующаяся в Афинах компания Омилиа, которая с 2002 года занимается автоматизацией голосовых вызовов и систем поддержки клиентов, утверждает, что применение генеративного искусственного интеллекта ко всем процессам одинаково неэффективно. Новый раунд финансирования позволит компании ещё больше расширить свою деятельность. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В последние годы такие стартапы, как Сиерра, Декагон и Парлоа, активно используют инструменты искусственного интеллекта для автоматизации звонков, чатов и сообщений клиентов. В то же время руководство Омилиа критически оценивает общий подход, сложившийся на рынке. По словам генерального директора компании Димитриса Вассоса, большая часть поступающих обращений содержит простую информацию, например сведения о балансе счёта, и необходимость использования больших языковых моделей для таких задач практически отсутствует.

Стратегия выбора правильного инструмента

Димитрис Вассос особо подчеркнул, что в реальных условиях работы центров обслуживания клиентов необходимы различные инструменты. По его словам, конкуренты, позиционируя себя исключительно как компании в сфере генеративного искусственного интеллекта, ограничивают собственные возможности. Подобно тому как при близком противнике нужен нож, а не базука, в обслуживании клиентов следует использовать разные инструменты в зависимости от ситуации.

В результате такого подхода Омилиа активно расширяет направление создания самообучающихся агентов, способных работать в различных точках взаимодействия. Именно для реализации этих целей компании удалось привлечь 67 миллионов долларов в рамках раунда инвестиций серии Б под руководством Экспедитион Гровт Капитал. Это второй по величине раунд финансирования компании: в 2020 году Графтон Капитал инвестировала 20 миллионов долларов.

Финансовые показатели и планы на будущее

За период после последнего соглашения о финансировании компания увеличила годовой повторяющийся доход в 10 раз — до 60 миллионов долларов. По словам Димитриса Вассоса, главное преимущество Омилиа заключается в обеспечении экономии, выгодной как для самой компании, так и для клиентов. Именно благодаря этой стратегии предприятию не потребовались масштабные вливания денежных средств, как его конкурентам.

Руководство компании заявило, что не стремится выглядеть в LinkedIn столь же громко, как другие стартапы. Основное внимание сосредоточено на устойчивом росте и создании прочной основы для получения дохода в размере миллиарда долларов в течение следующих трёх лет. Среди клиентов Омилиа — такие крупные организации, как Капитал Оне, Дисковер, РБК, ДВП и ПСЭГ.

Сети быстрого питания и голосовые заказы

В настоящее время рестораны быстрого обслуживания, внедрившие технологии голосового заказа, стали одним из основных направлений деятельности Омилиа. В частности, Тако Белл — один из клиентов, использующих эту технологию; сейчас система работает более чем в 1 000 его заведений. Кроме того, компания ведёт переговоры ещё с двумя подобными сетями в США.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в системе заказов Тако Белл клиент смог заказать 18 000 стаканов воды. Однако Вассос категорически заявил, что этого не происходило и в логах Омилиа подобный случай не зафиксирован.