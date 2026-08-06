Макгрегор снова на операционном столе: дата возвращения откладывается

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил об успешном завершении операции на колене. Ирландский спортсмен вернулся в октагон после пятилетнего перерыва, но бой против Макса Холлоуэя продлился всего 69 секунд.

«Операция прошла успешно», — написал Макгрегор в социальной сети. Теперь его ждет долгое лечение и сложный процесс реабилитации.

Долгожданное возвращение завершилось за 69 секунд

Реванш между Макгрегором и Холлоуэем стал главным событием турнира UFC 329, прошедшего 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландский спортсмен впервые вышел в октагон UFC после того, как сломал ногу в бою против Дастина Порье в 2021 году.

В начале первого раунда Макгрегор неудачно приземлил ногу при попытке нанести удар в прыжке. Поскольку он не смог продолжить бой, рефери остановил поединок на 1-й минуте и 9-й секунде, и Холлоуэй был объявлен победителем техническим нокаутом.

Таким образом, возвращение, которого болельщики ждали пять лет, завершилось не спортивным результатом, а очередной тяжелой травмой.

Какую травму получил Макгрегор?

По словам самого спортсмена, у него повреждены передняя крестообразная связка (ПКС) и мениск колена. Макгрегор подчеркнул, что перед боем никаких проблем не было, а травма произошла неожиданно.

Глава UFC Дана Уайт также сообщил, что первичные медицинские осмотры показали серьезное повреждение связок колена. После этого стало известно о необходимости проведения хирургической операции.

Это не первая серьезная травма в карьере Макгрегора. Из-за перелома кости ноги в 2021 году он надолго выбыл из соревнований и потратил почти пять лет на возвращение в октагон.

Сколько продлится перерыв на этот раз?

Хотя Макгрегор положительно оценил свое состояние после операции, UFC пока официально не назначила дату его возвращения. Восстановление спортсменов после травм ПКС часто занимает от девяти месяцев до одного года.

Дана Уайт также заявил, что ирландский боец может оставаться вне октагона около года. Сам же Макгрегор выражает намерение провести еще один бой в рамках Интернатионал Фигхт Вик в 2027 году.

Однако этот план будет зависеть от темпов восстановления после операции, того, как колено отреагирует на физические нагрузки, и заключений врачей.

Состоится ли третий бой с Холлоуэем?

Макгрегор и Холлоуэй впервые встретились в 2013 году. Тогда ирландский спортсмен одержал победу решением судей. Проведенный спустя 13 лет реванш из-за травмы не превратился в полноценный бой.

Поэтому Макгрегор выразил желание в третий раз сойтись с Холлоуэем. Сообщается, что по действующему контракту у него остался еще один бой в UFC. Ирландский спортсмен, судя по всему, хотел бы провести именно этот поединок против Холлоуэя.

Пока UFC не приняла официального решения по поводу трилогии. Сначала Макгрегор должен полностью восстановиться и вернуться в физическую форму, требуемую в профессиональном спорте.

Очередное тяжелое испытание

Долгожданное возвращение Конора Макгрегора завершилось не победой или поражением, а новой операцией. Для 38-летнего бойца главным соперником теперь станет не октагон, а время и процесс восстановления после травмы.

Ранее он уже добивался возвращения после тяжелой травмы. Но на этот раз возраст, пятилетний перерыв и новое повреждение колена делают его будущее в UFC еще более неопределенным.

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