Салах отправился в Турцию: неожиданный трансфер оформлен...

Стало известно, куда продолжит карьеру Мухаммад Салох после ухода из «Ливерпул». Лидер сборной Египта подписал двухлетний контракт с турецким клубом «Трабзонспор».

34-летний футболист присоединился к новой команде в качестве свободного агента. Таким образом, официально завершился девятилетний период на «Энфилд», который сделал Салох одним из величайших футболистов в истории «Ливерпул».

В Турции Салох встретили с большой церемонией

Трансфер Салох стал главным событием лета для болельщиков «Трабзонспор». Когда египетская звезда прибыла в Турцию, её встретили сотни поклонников, а позже на стадионе была организована специальная церемония презентации.

Соглашение между сторонами рассчитано на два сезона. По данным Reuters, годовая зарплата Салох составит 17 миллионов евро. Кроме того, сообщается, что футболист будет получать 20 процентов от продаж клубной атрибутики с его именем, а также бонусы, зависящие от результатов.

Это соглашение стало одним из самых громких трансферов в истории «Трабзонспор» и показывает, что цели клуба на уровне Турции и Европы значительно возросли.

Девятилетняя история в «Ливерпул» завершена

Салох перешёл в «Ливерпул» летом 2017 года из итальянской «Рома». За девять сезонов в Англии он стал основным нападающим команды, её лидером и самым стабильным бомбардиром.

Египетский футболист провёл 442 матча в составе «Ливерпул» и забил 257 голов. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и дважды — Кубок лиги.

Официально об уходе Салох из клуба было объявлено ещё в марте. Футболист и руководство «Ливерпул» достигли соглашения о прекращении сотрудничества после завершения сезона 2025/2026.

Статистика в его последнем сезоне оказалась скромнее по сравнению с предыдущими годами. Салох принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Почему именно «Трабзонспор»?

Предполагалось, что после ухода из «Ливерпул» Салох выберет Саудовскую Аравию, США или один из других ведущих европейских чемпионатов. Поэтому его переезд в Турцию стал для многих неожиданным решением.

В прошлом сезоне «Трабзонспор» занял третье место в турецкой Суперлиге и получил право выступить в раунде плей-офф Лиги Европы. Клуб с побережья Чёрного моря считается одной из самых популярных и исторически значимых команд страны.

Ожидается, что приход Салох окажет большое влияние на клуб не только на поле, но и с коммерческой точки зрения. Его имя может увеличить продажи билетов и футболок, привлечь новые спонсорские контракты и повысить международный интерес к «Трабзонспор».

Однако на 34-летнего нападающего также ложится большая ответственность. Турецкий клуб ждёт от него не просто громкого имени, а решающих результатов в борьбе за чемпионство.

Новое решение после чемпионата мира

Летом Салох также принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Египта. Египтяне впервые в своей истории вышли из группы, затем обыграли Австралию в серии пенальти и пробились в 1/8 финала.

В 1/8 финала Египет оказал достойное сопротивление действующему чемпиону мира Аргентине, однако завершил выступление на турнире на этой стадии. В итоговом рейтинге ФИФА команда заняла 15-е место.

Салох забил гол в матче против Новой Зеландии и помог Египту одержать первую победу в истории выступлений на чемпионатах мира.

В турецкий футбол пришла новая звезда

Пока ещё рано говорить о завершении карьеры Мухаммад Салох на самом высоком уровне. Хотя его показатели в последнем сезоне снизились, опыт, скорость и мастерство в решающих эпизодах могут сыграть большую роль в чемпионате Турции.

Теперь главный вопрос заключается в следующем: сможет ли Салох после великой истории в «Ливерпул» привести к чемпионству и «Трабзонспор»?

Для египетской звезды открылась новая глава. А «Трабзонспор» одним трансфером привлёк к себе внимание не только Турции, но и всего футбольного мира.

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