Олимпиада без Карлсена: какие ещё звёзды не приедут в Самарканд?

Ожидается, что шахматная Олимпиада, которая пройдёт в Самарканде, останется без лидера мирового рейтинга Магнуса Карлсена. Также сообщается, что Арьян Тари и Йон Людвиг Хаммер, включённые в предварительную заявку сборной Норвегии весной, не примут участия в турнире.

Одновременный выход из состава трёх ведущих гроссмейстеров серьёзно повлияет на шансы Норвегии на медаль. Кроме того, помимо Карлсена, на Олимпиаду в Самарканд не приедет ещё ряд известных шахматистов.

Без Карлсена Норвегия превратится в совсем другую команду

Магнус Карлсен — не просто первый номер норвежских шахмат. Он главная сила команды на первой доске, лидер, оказывающий психологическое давление на соперников, и шахматист, привлекающий к сборной внимание мирового масштаба.

С 2004 года Карлсен защищал честь Норвегии на восьми шахматных Олимпиадах. Однако, несмотря на присутствие сильнейшего шахматиста мира в составе, норвежцам пока не удавалось завоевать командную медаль Олимпиады.

Отсутствие Арьяна Тари и Йона Людвига Хаммера также снизит возможности команды на средних досках. На Олимпиаде недостаточно одного суперзвёздного игрока, однако одновременная потеря трёх лидеров полностью изменит баланс состава.

Согласно обновлённым предварительным расчётам, Норвегия опустилась на 21-е место. Однако пока нельзя считать эту цифру окончательным стартовым номером: ожидается, что ФИДЭ опубликует официальную таблицу квалификации после завершения процесса регистрации.

Поступают и противоречивые сообщения о составе Норвегии

В открытых источниках встречаются не полностью совпадающие друг с другом сведения об участии Карлсена. В анализе составов, опубликованном 13 июля, он был указан как лидер сборной Норвегии. В последнем обновлении, однако, отмечалось, что официальная пятёрка федерации ещё не утверждена окончательно.

Поэтому последние сообщения о неучастии Карлсена, Тари и Хаммера являются важным изменением. Окончательная ясность появится после публикации официальной заявки Норвежской шахматной федерации или ФИДЭ.

Если Карлсен действительно не приедет в Самарканд, это станет его первым пропуском Олимпиады после 2018 года. В турнире 2018 года Норвегия также выступала без его участия.

Фирузджа и Накамура также отсутствуют в заявках

Олимпиада останется не только без Карлсена. В состав сборной Франции не включён Алиреза Фирузджа. Пятёрку страны в открытом турнире составят Максим Вашье-Лаграв, Этьен Бакро, Максим Лагард, Жюль Муссар и Марк-Андриа Маурицци. Это означает, что Фирузджа в пятый раз подряд не будет выступать за Францию на Олимпиаде.

В сборной США не будет Хикару Накамуры. К Фабиано Каруане, Уэсли Со и Левону Ароняну присоединились дебютанты Олимпиады Ханс Ниманн и Авондер Лян. Ленер Домингес также не попал в пятёрку, несмотря на то что его рейтинг выше, чем у некоторых выбранных шахматистов.

Опытный представитель Англии Дэвид Хауэлл также не сыграет в Самарканде. Его заменит Даниэль Фернандес. В состав также включены Никита Витюгов, Майкл Адамс, Гавейн Джонс и Люк Макшейн.

В сборной Азербайджана Теймур Раджабов примет участие не как игрок, а как капитан команды. В основной состав вызваны Шахрияр Мамедъяров, Айдын Сулейманлы, Мухаммад Мурадлы, Рауф Мамедов и Эльтадж Сафарли.

Почему отсутствие одной звезды настолько важно?

Шахматная Олимпиада является не индивидуальным, а командным соревнованием. В каждой встрече за доски садятся четыре шахматиста, ещё один гроссмейстер остаётся в запасе. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров.

В таком формате звезда на первой доске может принести важные очки, однако для завоевания медали необходим стабильный результат на всех четырёх досках. Наличие сильного резерва также имеет решающее значение: по ходу соревнования состав меняется из-за усталости, состояния здоровья или тактических соображений.

Без Карлсена, Тари и Хаммера основная нагрузка сборной Норвегии может лечь на Юхана-Себастьяна Кристиансена, Фроде Уркедала и шахматистов, занимающих следующие позиции в рейтинге. Хотя это сильные гроссмейстеры, в матчах против ведущих сборных мира они могут оказаться в сложном рейтинговом положении на каждой доске.

Увеличат ли потери шансы Узбекистана?

Отсутствие крупных звёзд не снизит уровень турнира, но может повлиять на баланс сил. Действующий чемпион Индия приедет в Самарканд сильным составом, в который войдут Гукеш, Арджун Эригайси, Прагнанандха, Видит Гуджрати и Нихал Сарин.

Одним из главных претендентов будет и хозяин турнира — Узбекистан. За первую команду сыграют Нодирбек Абдусатторов, Джавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Вохидов и Мухиддин Мадаминов. Основная часть этого состава завоевала историческое золото в 2022 году в Ченнаи.

Отсутствие таких имён, как Карлсен, Накамура и Фирузджа, не сделает конкуренцию на пути Узбекистана полностью лёгкой. В таких командах, как США, Индия, Китай, Германия и Азербайджан, есть не один, а несколько гроссмейстеров с высоким рейтингом.

Однако для хозяев серьёзным преимуществом могут стать игра перед собственными болельщиками, молодой и хорошо понимающий друг друга состав, а также опыт предыдущей Олимпиады.

В Самарканде ожидается историческая Олимпиада

46-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в Самарканде с 15 по 27 сентября 2026 года. Открытый и женский турниры состоятся одновременно. ФИДЭ ожидает, что в Самарканде будет побит рекорд предыдущей Олимпиады в Будапеште, где участвовали 193 мужские и 181 женская команда.

Отсутствие Карлсена и других звёзд — серьёзная потеря для болельщиков. Однако главная привлекательность Олимпиады заключается не только в отдельных именах: на ней почти все страны мира борются в одном зале под национальными флагами.

А в Самарканде будет дан ответ на один из главных вопросов: опустятся ли команды, оставшиеся без звёзд, или новые имена превратятся в неожиданных героев?

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