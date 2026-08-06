Бешикташ подтвердил, что работает над трансфером Душана Влаховича

Президент турецкого клуба «Бешикташ» Сердал Адалı официально подтвердил, что команда ведёт активные переговоры с сербским нападающим Душаном Влаховичем с целью усилить линию атаки. Как сообщает издание Фанатик, после расставания с «Ювентусом» футболист стал свободным агентом и остаётся одним из самых привлекательных вариантов на нынешнем трансферном рынке, а борьба за него обостряется. Об этом Goal.com сообщает .

В своём заявлении руководитель клуба отметил, что летняя трансферная кампания команды строго продолжается в соответствии с планом, составленным в начале сезона. Комментируя ситуацию с Влаховичем, Адалı признал: «Мы работаем над этим вопросом и ведём переговоры». При этом было уточнено, что Браим Диас не входит в трансферный план.

Ситуация с Манчестер Юнайтед и Джошуа Зиркзе

Несмотря на интерес турецкого гранда, на этого нападающего также претендует представитель английской Премьер-лиги « Манчестер Юнайтед ». «Красные дьяволы» пытаются решить проблемы в линии атаки и определить будущее Джошуа Зиркзе, который не смог демонстрировать стабильную игру на протяжении сезона.

По данным источника, несмотря на то что нидерландский нападающий присоединился к клубу всего год назад, вероятность его трансфера или перехода в другую команду на правах аренды довольно высока. Если Зиркзе вернётся в Италию, в частности в «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» придётся незамедлительно принять меры, чтобы восполнить образовавшуюся в атаке брешь, и Душан Влахович считается одним из главных кандидатов для английского клуба.

Разъяснение по поводу трансфера Мохамеда Салаха

Сердал Адалı коснулся репутации клуба на трансферном рынке и категорически отверг предположения о том, что переход одного из главных конкурентов, Мохамеда Салаха, в другой клуб стал неудачей для «Бешикташа». Президент заявил, что каждое решение было заранее спланировано и команда не упустила ни одного футболиста.

«Этого не было в нашем плане или программе. Когда придёт время, некоторые вещи станут ещё яснее, и тогда все хорошо поймут, почему этот трансфер не состоялся. Речь идёт не о футболисте, которого мы не смогли подписать, а о игроке, которого мы сами не стали приглашать», — добавил руководитель клуба.