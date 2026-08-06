Китай строит специальную лабораторию для изучения марсианского грунта

·47·Технологии
Китай строит специальную лабораторию для изучения марсианского грунта

Китай делает очередной грандиозный шаг в истории космических исследований, приступив к строительству специальной лаборатории планетарной защиты для миссии Тианвен-3, направленной на доставку образцов грунта с Красной планеты на Землю. По данным иксбт.ком, этот важный научный объект станет частью научного центра Дип-Спаке Скиенке Китй в провинции Аньхой, а за его эксплуатацию будет отвечать Лаборатория исследования дальнего космоса (ДСЭЛ). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый строящийся комплекс предназначен для обеспечения двойной биологической защиты, которая считается одной из важнейших мер безопасности в космических исследованиях. Лаборатория одновременно предотвратит загрязнение ценных образцов, доставленных с Марса, земными организмами и полностью устранит риск распространения потенциально внеземного биологического материала в окружающей среде Земли.

Научные исследования и стерилизация

В этом специализированном комплексе в будущем будут вскрывать образцы марсианского грунта, стерилизовать их, проводить глубокую переработку и всесторонние исследования. Кроме того, специалисты займутся оценкой биологических рисков доставленных материалов. Комплекс станет фундаментальной базой для поддержки крупных лунных и межпланетных космических миссий Китая, а также изучения марсианских материалов.

Согласно утверждённой дорожной карте Китайского национального космического управления (КНСА), запуск миссии Тианвен-3 запланирован на 2028 год. Научное сообщество и специалисты ожидают, что при успешном выполнении всех запланированных операций образцы марсианского грунта будут доставлены на Землю примерно к 2031 году.

Международные требования и планы на будущее

Как сообщил директор департамента стратегического планирования ДСЭЛ Ли Хань, при реализации своих космических программ Китай строго соблюдает требования Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) в области планетарной защиты. Это позволит свести к нулю риск любого биологического загрязнения между Землёй и Марсом.

Объявление о создании этой лаборатории стало логичным продолжением масштабной программы межпланетных исследований страны. Напомним, ранее, в 2021 году, Китай успешно посадил свой марсоход Журонг в южной части равнины Утопиа Планитиа. За год работы аппарат преодолел расстояние в 1 921 метр и собрал важные научные данные для подготовки следующей экспедиции.

Tianwen-3МарсКитайская КосмонавтикаZhurongПланетарная Защита
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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