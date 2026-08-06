Женщина, прожившая 13 лет незрячей, снова обрела зрение после неожиданного происшествия

Лиза Рейд, проживающая в Окленде, Новая Зеландия, потеряла зрение в 11 лет из-за опухоли мозга. Поскольку опухоль оказывала давление на зрительные нервы, она почти 13 лет жила незрячей.

Однако в ноябре 2000 года произошло неожиданное событие. Наклонившись, чтобы погладить собаку-поводыря, Лиза потеряла равновесие и сильно ударилась головой о журнальный столик. Проснувшись на следующий день, она обнаружила, что её зрение восстановилось примерно на 80 процентов.

Врачи не смогли точно объяснить причину произошедшего. По предположению специалистов, сильный удар мог изменить состояние опухоли, оказывавшей давление на зрительный нерв, или близлежащих тканей. Не исключено, что именно это изменение привело к частичному восстановлению функции нерва.

Этот случай называют одним из крайне редких и до сих пор не получивших полного объяснения явлений в медицине.