Лионель Мессининг 2028-йилги Америка кубогидаги келажаги маълум қилинди

·235·Спорт
Лионель Мессининг 2028-йилги Америка кубогидаги келажаги маълум қилинди
Қисқача

Клаудио Тапиа Лионель Месси 2028-йилги Америка кубогида иштирок этиши бўйича ҳеч қандай босим ўтказилмаслигини ва якуний қарорни футболчининг ўзи қабул қилишини билдирди. Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги халқаро фаолияти борасида ҳозирча аниқ қарор қилмаган, чунки у ҳар бир мусобақага алоҳида ёндашади.

Аргентина футбол ассоциацияси раҳбари Клаудио Тапиа мамлакат терма жамоаси сардори Лионель Мессига 2028-йилги Америка кубогида иштирок этиши борасида ҳеч қандай босим ўтказмаслигини қатъий таъкидлади. 39 ёшли ҳужумчининг халқаро жамоадаги келажаги мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокабаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, раҳбарият якуний қарорни тўлиқ футболчининг ўзига қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ТйК Sportс телеканалига берган интервюсида Клаудио Тапиа Лионель Месси ўз келажагини шахсан ўзи ҳал қилишини ва унга етарлича вақт берилишини билдирди. Тажрибали футболчининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги халқаро фаолияти ҳозирча номаъбирликича қолмоқда, чунки у ҳар бир мусобақага алоҳида ёндашишни одат қилган.

Жаҳон чемпионатидаги етакчилик ва унинг аҳамияти

Месси 2026-йилги мундиалда Аргентина терма жамоасининг чинакам етакчиси бўлиб майдонга чиқди. Турнир давомида у ўз ҳисобига 8 та гол ва 4 та голли узатмани ёздириб қўйиб, жамоасини финалга қадар етаклаб борди. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испания терма жамоасига Ферран Торреснинг ягона голи эвазига кичик ҳисобда мағлуб бўлишган бўлса-да, ҳужумчининг кўрсатган ўйини юксак баҳоланди.

Тапиа тажрибали футболчининг майдондаги ҳаракатлари ва кийиниш хонасидаги муҳим ролини юқори баҳолаб, унинг ёшига қарамай ҳар доим жамоа таянчи бўлиб келганини алоҳида эътироф этди. Функционернинг сўзларига кўра, 2022-йилги ғалабадан олдин ҳам ҳеч ким унинг 2026-йилги мундиалда ўйнашини аниқ билмаган, бироқ у ўша мусобақада ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини кўрсата олган.

Афсонавий футболчининг рекордлари

Интер Маями клуби сардори Аргентина терма жамоаси сафида 21 йил давомида улкан натижаларга эришди. У миллий жамоа либосида рекорд даражадаги 207 та учрашув ўтказиб, 125 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, унинг ҳисобида 2021 ва 2024-йилги Америка кубоглари ҳамда 2022-йилги жаҳон чемпионати бош совринлари мавжуд.

Гарчи ёш улғайган сари табиий жисмоний ўзгаришлар юзага келса-да, Мессининг ноёб техник маҳорати ва ўйинни тушуниш қобилияти уни майдондаги энг хавфли футболчилардан бири сифатида сақлаб қолмоқда. Унинг ўйин услуби вақт ўтиши билан ўзгариб, тажрибали футболчи мақомига мослашган бўлса-да, у ҳал қилувчи вазиятларда натижа келтириш қобилиятини йўқотгани йўқ.

Лионель МессиКлаудио ТапиаАмерика кубогиАргентина терма жамоасиИнтер Маями
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)