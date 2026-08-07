Лионель Мессининг 2028-йилги Америка кубогидаги келажаги маълум қилинди
Клаудио Тапиа Лионель Месси 2028-йилги Америка кубогида иштирок этиши бўйича ҳеч қандай босим ўтказилмаслигини ва якуний қарорни футболчининг ўзи қабул қилишини билдирди. Месси 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги халқаро фаолияти борасида ҳозирча аниқ қарор қилмаган, чунки у ҳар бир мусобақага алоҳида ёндашади.
Аргентина футбол ассоциацияси раҳбари Клаудио Тапиа мамлакат терма жамоаси сардори Лионель Мессига 2028-йилги Америка кубогида иштирок этиши борасида ҳеч қандай босим ўтказмаслигини қатъий таъкидлади. 39 ёшли ҳужумчининг халқаро жамоадаги келажаги мухлислар ва мутахассислар ўртасида қизғин муҳокабаларга сабаб бўлаётган бир пайтда, раҳбарият якуний қарорни тўлиқ футболчининг ўзига қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ТйК Sportс телеканалига берган интервюсида Клаудио Тапиа Лионель Месси ўз келажагини шахсан ўзи ҳал қилишини ва унга етарлича вақт берилишини билдирди. Тажрибали футболчининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги халқаро фаолияти ҳозирча номаъбирликича қолмоқда, чунки у ҳар бир мусобақага алоҳида ёндашишни одат қилган.
Жаҳон чемпионатидаги етакчилик ва унинг аҳамиятиМесси 2026-йилги мундиалда Аргентина терма жамоасининг чинакам етакчиси бўлиб майдонга чиқди. Турнир давомида у ўз ҳисобига 8 та гол ва 4 та голли узатмани ёздириб қўйиб, жамоасини финалга қадар етаклаб борди. Гарчи ҳал қилувчи баҳсда Испания терма жамоасига Ферран Торреснинг ягона голи эвазига кичик ҳисобда мағлуб бўлишган бўлса-да, ҳужумчининг кўрсатган ўйини юксак баҳоланди.
Тапиа тажрибали футболчининг майдондаги ҳаракатлари ва кийиниш хонасидаги муҳим ролини юқори баҳолаб, унинг ёшига қарамай ҳар доим жамоа таянчи бўлиб келганини алоҳида эътироф этди. Функционернинг сўзларига кўра, 2022-йилги ғалабадан олдин ҳам ҳеч ким унинг 2026-йилги мундиалда ўйнашини аниқ билмаган, бироқ у ўша мусобақада ўзининг энг яхши ўйинларидан бирини кўрсата олган.
Афсонавий футболчининг рекордлариИнтер Маями клуби сардори Аргентина терма жамоаси сафида 21 йил давомида улкан натижаларга эришди. У миллий жамоа либосида рекорд даражадаги 207 та учрашув ўтказиб, 125 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, унинг ҳисобида 2021 ва 2024-йилги Америка кубоглари ҳамда 2022-йилги жаҳон чемпионати бош совринлари мавжуд.
Гарчи ёш улғайган сари табиий жисмоний ўзгаришлар юзага келса-да, Мессининг ноёб техник маҳорати ва ўйинни тушуниш қобилияти уни майдондаги энг хавфли футболчилардан бири сифатида сақлаб қолмоқда. Унинг ўйин услуби вақт ўтиши билан ўзгариб, тажрибали футболчи мақомига мослашган бўлса-да, у ҳал қилувчи вазиятларда натижа келтириш қобилиятини йўқотгани йўқ.
…